Emozioni, sforzi, impegno. Un nuovo importante fine settimana per i ciclisti della SCD Alma Juventus Fano

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Fano (PU) – È stato un fine settimana denso di emozioni, sforzi intensi e ottimi risultati per i giovani atleti della SCD Alma Juventus Fano, dislocati tra Umbria, Emilia-Romagna e Marche. A Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, gli Allievi guidati dai DS Filippo Beltrami e Gabriele Gorini hanno preso parte al 4° Trofeo Macofin. Il tracciato ha messo subito alla corda i corridori, prevedendo quattro tornate iniziali pianeggianti seguite da tre giri connotati dalla selettiva salita di Brufa.

La sfortuna ha condizionato il risultato dei ragazzi più attesi, a dispetto della loro generosità e determinazione. Tommaso Cardellini è stato infatti costretto alla resa a causa di una caduta collettiva, mentre Pietro Brancati si è dovuto ritirare nel finale per un problema allo stomaco mentre si trovava nel gruppo di testa insieme a Kevin Piccioli. Proprio Piccioli è stato autore di una prestazione di notevole spessore, resistendo al passo dei migliori fino all’ultimo Gran Premio della Montagna di Brufa, dove ha perso una manciata di metri portandosi comunque a casa un’ottima ventesima posizione.

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Nonostante l’impegno non hanno al contrario completato la prova Martino Scarselli, Mattia Pierotti e Simone Ringhini, rimasti in ballo fino alla penultima ascesa, mentre Massimo Ranieri e Federico Pogliaghi si sono dovuti fermare durante il passaggio in pianura. In terra romagnola, a Ca’ di Lugo per il 2° Trofeo Rosa dei Venti, gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli hanno invece affrontato una gara unica con classifiche separate, che ha visto ai nastri di partenza ben 87 atleti. La corsa si è svolta lungo 48 chilometri totalmente pianeggianti, suddivisi in quattro giri.

Dopo diversi tentativi di fuga, sempre prontamente riassorbiti dal gruppo, la competizione si è risolta in un’accesa volata. Tra i 1° Anno è arrivato lo splendido exploit dell’arancio-aragosta Davide Giannetti, che ha conquistato un eccellente secondo posto alle spalle del vincitore Tommaso Giagnotti del GS Calcara (BO), mentre Sami Dahani, Giulio Roscini e Nicola Romani hanno terminato rispettivamente 21°, 29° e 34°.

Per la categoria del 2° Anno, dominata dal campione dell’Emilia-Romagna Alessandro Bellettini del Pedale Azzurro Rinascita Ravenna, i fanesi hanno stazionato costantemente in avanscoperta, chiudendo con Riccardo Violini 12° e Pietro Staffolani 16°. Accompagnati dai tecnici Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna, il sabato pomeriggio i Giovanissimi si erano intanto aggiudicati il primo premio per numero di partecipanti al 13° Trofeo Marzio Rinaldoni.

Sul circuito di 1200 metri del ciclodromo di Potenza Picena vittoria nei G1 per Nicolò Dominici e 3° Francesco Baldarelli; nei G2 6° Gabriele Cerioni, 7° Federico Lepretti e 10° Emanuele Gentile tra i maschi e 3ª Olimpia Giancarli tra le femmine; nei G3 argento per Federico Guarini, 7° Diego Roscini e 8° Stefano Mazzarella; nei G4 9° Mattia Cassiani tra i maschi e affermazione di Ginevra Agostini tra le femmine; nei G5 3° Filippo Marraffa tra i maschi e 5ª Sofia Adochitei, purtroppo finita a terra seppur senza conseguenze; nei G6, infine, 5° Tommaso Dominici e 9° Marco Ringhini.

Prossimi impegni

domenica 2 agosto

Giovanissimi a Reda di Faenza (RA)

Esordienti e Allievi a Spello (PG)

Allievi a Corinaldo (AN)