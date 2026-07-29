Marche Multiservizi investe sulle reti per stop alle rotture

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Prosegue l’impegno di Marche Multiservizi per il potenziamento e l’ammodernamento delle reti idriche e del gas con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e sostenibili per cittadini e imprese. Con il cantiere avviato in via Lucio Accio, che si aggiunge a quello di via Milite Ignoto, sono due gli interventi in corso a Pesaro per un investimento complessivo di circa 800.000 euro grazie al quale verranno realizzati 600 mt di nuova rete idrica e circa 800 mt di nuova rete gas. Gli interventi aumentano la resilienza delle reti, riducono il rischio di guasti e limitano la necessità di future manutenzioni straordinarie, migliorando la continuità e la qualità dei servizi erogati.

Via Lucio Accio. MMS sta realizzando 180 mt di nuove condotte idriche e di 360 mt di nuove condotte del gas. L’investimento che supera i 270.000 euro risolverà il problema delle frequenti rotture che interessano la zona. Fino al 7 Agosto i lavori interesseranno il tratto di via Lucio Accio tra via Tolmezzo e via Rigoni mentre dopo la pausa estiva (24 Agosto) il cantiere riprenderà lungo il tratto di via Lucio Accio tra via Rigoni e Largo Tre Martiri per completarsi entro i primi di Ottobre.

Pubblicità

Via Milite Ignoto. In questo caso i lavori sono partiti già nei giorni scorsi e prevedono la realizzazione di 430 metri di nuova rete idrica ed altrettanti di rete del gas oltre a 75 nuovi allacci per un investimento complessivo di oltre 500.000 euro.

“Marche Multiservizi conferma così la propria strategia di investimento sulle infrastrutture del territorio – spiega l’amministratore delegato di MMS Mauro Tiviroli – nella convinzione che il rinnovamento delle reti rappresenti un elemento fondamentale per affrontare le sfide future e offrire servizi sempre più efficienti alla comunità. Investire nella resilienza delle reti significa investire nella qualità dei servizi e nella sicurezza dei territori”.