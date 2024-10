Esordienti della SCD Alma Juventus Fano, bowling e pizza per chiudere una bella stagione

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Una piacevole serata di gruppo a base di bowling e pizza ha chiuso la stagione 2024 degli Esordienti della SCD Alma Juventus Fano, seguiti anche quest’anno con passione e professionalità dal DS Gabriele Gorini col supporto dell’accompagnatore Carlo Beciani. È dunque tempo anche di bilanci finali per questa categoria della società del presidente Graziano Vitali, che era composta dai 1° Anno Riccardo Agostini, Diego Giannetti, Lorenzo Mancini, Federico Pogliaghi, Simone Ringhini e Martino Scarselli e dai 2° Anno Marco Amadori, Kevin Piccioli ed Edoardo Smacchia. Sono stati ben 18 i piazzamenti tra i primi cinque conquistati dai ragazzi in maglia arancio-aragosta, che invece hanno ascritto 50 volte i propri nomi nella Top 10 della classifica di gara. Simone Ringhini si è addirittura laureato campione regionale su strada, in virtù del primo posto tra i 1° Anno, e secondo assoluto, riportato a Chiaravalle (AN) al 51° Trofeo della Liberazione.

Nella bacheca dei fanesi spicca, inoltre, il secondo gradino del podio di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) al Trofeo Multidisciplinare, dove lo stesso Ringhini ha dominato sempre tra i 1° Anno ed Amadori si è classificato secondo tra i 2° Anno. I punti portati alla causa anche da Agostini, Giannetti, Mancini, Pogliaghi, Scarselli, Piccioli e Smacchia hanno poi posizionato la SCD Alma Juventus Fano immediatamente alle spalle dei vincitori, ovvero i fortissimi chiaravallesi della Zero24 Cycling Team. Motivo di vanto, inoltre, la convocazione al campionato italiano su pista a Noto (SR) per Amadori, giunto ottavo nella madison in coppia con Edoardo Costantini della Pedale Chiaravallese, e la sua partecipazione al Trofeo delle Regioni in rappresentanza delle Marche a Firenze assieme ai compagni di squadra Giannetti e Piccioli. E adesso un po’ di riposo per tutti, per ricaricare le batterie in vista di un 2025 che promette soddisfazioni.

