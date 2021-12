“Fabbrica del Carnevale”: consegnati gli attestati ai partecipanti ai corsi di formazione del progetto “ITI”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Consegnati questo pomeriggio dal sindaco Massimo Seri e dal consigliere delegato al progetto ITI Fabbrica del Carnevale Stefano Marchegiani, gli attestati finali ai partecipanti ai Corsi di Formazione Professionale per “Tecnico del Marketing turistico” e “Addetto alle attività di promozione e accoglienza turistica”.

“Un momento strategico – chiosa il sindaco Seri – in quanto il progetto rientra nella valorizzazione culturale e turistica connessa al progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’ex collegio del Sant’Arcangelo di Fano, co-finanziato con lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) Urbani della Regione Marche afferente alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Oltre a comprendere la trasformazione architetturale dell’edificio che affaccia su Corso Matteotti, Il progetto della Fabbrica del Carnevale, infatti, prevede anche l’attivazione di nuovi servizi e di nuove funzioni che sostengono la promozione della città e delle sue inclinazioni culturali”.

Infatti, tali attività, come sottolinea Stefano Marchegiani “verranno svolte all’interno di questo nuovo spazio che incontra la contemporaneità e le esigenze esecutive connesse alla principale manifestazione cittadina, affinché vengano gestite nuove unità operative come il Laboratorio Creativo, il Museo del Carnevale, la Casa del Jazz, l’Hub della mobilità sostenibile e il Centro di ristoro e di aggregazione. Questa visione rientra in una strategia più ampia di comunicazione e promozione della città che deve coinvolgere tutti gli operatori del settore. Fra questi servizi rientra la maggiorazione o l’aggiornamento delle competenze degli operatori del settore turistico in materia di web e social marketing. A tal fine il Comune di Fano si è accreditato come Ente formatore e ha attivato questi due percorsi specifici con lo scopo di migliorare l’accesso all’occupazione attraverso lo sviluppo di nuove competenze nei partecipanti nell’ambito dell’accoglienza turistica e del marketing in ambito turistico”.

I Corsi, completamente gratuiti e finanziati dalla Regione Marche, erano destinati a 15 partecipanti e 3 uditori per ciascun progetto e rivolti a disoccupati e/o inoccupati residenti o domiciliati nella Regione Marche, in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore. Il Corso per “Addetto alle attività di promozione e accoglienza turistica” ha avuto, come da progetto, una durata totale di 500 ore, di cui 350 di attività d’aula (lezioni frontali) e 150 di stage; la formazione è stata effettuata in modalità FAD causa emergenza epidemiologica. I Corsisti hanno effettuato lo stage nel periodo estivo in sedi diverse, sia pubbliche che private, collaborando in modo proficuo con diverse realtà cittadine (ad es. nell’Ufficio Turismo del Comune, nei punti di Informazione e Accoglienza Turistica nel periodo estivo, presso strutture ricettive, nella Rocca Malatestiana o elaborando progetti (project work operativi) su temi specificatamente individuati in collaborazione con i docenti, connessi al percorso formativo, al progetto de la Fabbrica del Carnevale.

“Tecnico del marketing turistico” ha avuto una durata totale di 400 ore, di cui 280 di attività d’aula ((lezioni frontali, attività laboratoriali) e 120 di stage. La formazione è svolta in modalità FAD. Anche in questo caso lo stage si è svolto presso sedi pubbliche come il Servizio Cultura, presso il Museo del Palazzo Malatestiano, strutture private o sono stati elaborati project work operativi su temi specifici legati al Carnevale di Fano, alla città di Fano e al territorio di riferimento da un punto di vista del marketing turistico. I Corsi sono stati avviati nel mese di febbraio 2021 (precisamente 26.02.2021) e si sono conclusi con una prova finale sostenuta a metà novembre. All’esito della prova sopra menzionata, sono stati oggi consegnati gli attestati finali ai corsisti che hanno anche potuto ricevere i complimenti da parte della Regione Marche che ha sottolineato l’impegno e la dedizione dei partecipanti a questo interessante progetto.