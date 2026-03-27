Fano, 29 marzo: volontari Legambiente e Marche a Rifiuti Zero per la Giornata blu

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Fano (PU) – Domenica 29 marzo, la spiaggia “Foce del Metauro” di Fano ospiterà il quarto appuntamento delle “Giornate blu per la spiaggia”, iniziativa promossa da AMAP – Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca nell’ambito del progetto europeo JOINABLE, finanziato dal programma Interreg IPA ADRION 2021–2027. L’evento avrà inizio alle ore 9:30, con ritrovo presso il Club Anziani Madonna Ponte (in Via Lucio Domizio Aureliano, Fano) e terminerà per le ore 12:30. L’iniziativa, che si svolge con la collaborazione del Comune di Fano, si inserisce in un ciclo di eventi lungo la costa marchigiana finalizzati a promuovere azioni concrete di tutela del mare e a sensibilizzare cittadini e giovani sul tema dell’inquinamento da marine litter.

AMAP – Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca, nell’ambito del progetto Interreg IPA-ADRION “JOINABLE”, organizza l’evento di pulizia e monitoraggio della spiaggia di Fano in collaborazione con le associazioni Legambiente e Marche a Rifiuti Zero e con il supporto del Comune di Fano e della società ASET Spa. Le azioni di clean-up e monitoraggio del marine litter si collocano in un’ottica di tutela e valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, promuovendo azioni concrete per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri.

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Protagonisti della mattinata saranno nuovamente i volontari di Legambiente, che guideranno cittadini, studenti e partecipanti nelle attività di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del marine litter lungo il litorale. I volontari supporteranno l’organizzazione delle squadre, la distribuzione dei materiali e la corretta raccolta differenziata dei rifiuti, contribuendo alla catalogazione dei rifiuti secondo metodologie condivise a livello europeo. L’iniziativa mira a coinvolgere anche altri enti di volontariato locali e tutta la cittadinanza, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare direttamente a un’esperienza di educazione ambientale sul campo, rafforzando la consapevolezza del valore degli ecosistemi costieri e della responsabilità condivisa nella loro tutela.

Il progetto JOINABLE punta a sviluppare modelli innovativi di economia circolare blu, con particolare attenzione al recupero e valorizzazione dei rifiuti plastici e di altri materiali provenienti dalle attività marittime e costiere, favorendo iniziative di upcycling e sensibilizzazione.

Il programma delle “Giornate blu per la spiaggia” proseguirà nei prossimi mesi lungo la costa marchigiana, con una data in programma per il mese di aprile in una spiaggia da definirsi in provincia di Ancona, fino alla conclusione prevista per novembre 2026, consolidando una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini impegnati nella salvaguardia dell’ambiente costiero.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a contribuire attivamente alla cura del mare e della spiaggia.