Fano balla “internazionale” a ritmo di Zumba

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Pesaro – Musica, energia, passione e voglia di condividere: sono stati questi gli ingredienti che hanno reso indimenticabile “FIT and DANCE”, il grande evento dedicato al mondo del fitness e della danza andato in scena sabato 9 maggio presso la palestra Nuti di Fano.

Organizzato da ASD New Latin Academy in collaborazione con ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino, l’evento ha regalato una giornata intensa ed emozionante, capace di coinvolgere atleti, appassionati e professionisti provenienti da diverse città italiane come Roma, Milano, Cesenatico e Civitanova, per un totale di più di 70 partecipanti che hanno scelto Fano come punto d’incontro per vivere un’esperienza unica all’insegna dello sport e dello spettacolo.

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Per tutta la giornata il parquet della palestra Nuti si è trasformato in un autentico palcoscenico di entusiasmo e adrenalina, tra lezioni di danza, fitness e step coreografico che hanno trascinato il pubblico in un’atmosfera carica di energia, sorrisi e condivisione. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza di ospiti internazionali come Dan Puche e Federico Leuzzi, affiancati dagli istruttori Elisa Carnaroli, Cristina Catalini, Enrico Diamantini, Diego Rolon e Mattia Diamantini, protagonisti di performance e lezioni che hanno lasciato il segno nei partecipanti.

Numeri importanti, entusiasmo travolgente e un’organizzazione impeccabile hanno confermato ancora una volta la capacità di Fano di ospitare eventi di grande qualità e richiamo nazionale, trasformando la città in un punto di riferimento sempre più centrale per il mondo della danza e del fitness.

“È stata una giornata fantastica – dichiara Jacopo Barattini – con una macchina organizzativa perfetta e il contributo impeccabile della ASD New Latin Academy, che ancora una volta ha dimostrato professionalità, passione e grande capacità organizzativa. Avere un performer come Mattia all’interno del team rappresenta un enorme valore aggiunto e la qualità dell’evento ne è stata la dimostrazione”.

“Sono davvero molto felice dell’evento” il commento di Mattia Diamantini.

“Avere tutti questi iscritti e vedere così tante persone partecipare a 8 ore di lezioni ed energia è stato qualcosa di speciale per tutta Fano. Credo che il fitness sia un punto fondamentale nella vita di ogni persona, non solo per stare bene fisicamente ma soprattutto per stare insieme. Le discipline che proponiamo uniscono le persone, creano sorrisi e permettono di vivere momenti di spensieratezza. In un momento storico pieno di caos e difficoltà, anche solo per qualche ora dimenticare i problemi e condividere energia positiva ha un valore enorme. Quando sono salito sul palco per fare la mia lezione e ho visto tutti quei sorrisi davanti a me, ho provato un’emozione indescrivibile ed il regalo più bello che potessi ricevere. Un grazie speciale ad ASI, a Jacopo e a Francesca Petrini (Presidente ASI Pesaro Urbino – ndr) per la grande collaborazione, la stima e l’affetto che ci lega. Sono persone fondamentali per la riuscita di questi eventi. E questo è solo l’inizio, perché stiamo già lavorando all’edizione estiva che siamo sicuri sarà una bomba, proprio come quest’ultimo Fit and Dance.”

Una chiusura evento quindi con il sorriso e la consapevolezza di aver regalato ai partecipanti non soltanto una giornata di sport, ma un’esperienza autentica fatta di emozioni, amicizia, movimento e condivisione; valori che continuano a rendere Fano una realtà sempre più protagonista nel panorama nazionale degli eventi sportivi e artistici.