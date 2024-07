Fano e Pesaro unite nello sport con le finali nazionali Csi di calcio a 7 e calcio a 11

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il clima torrido di questi giorni non ha fermato la carovana del Centro Sportivo Italiano che ha portato a Fano e Pesaro oltre 300 atleti per le finali nazionali di calcio a 7 e calcio a 11. Organizzato dal comitato pesarese, in collaborazione con il Csi Marche, l’evento ha visto la partecipazione di 17 squadre in rappresentanza di 11 regioni italiane e, dopo i gironi e le semifinali di sabato, ha definito quelle che saranno le formazioni che domenica 14 luglio si scenderanno in campo per una medaglia. Nel Calcio a 11 fasi finali a Pesaro a partire dalle 9,30: a Sanata Veneranda per il bronzo giocheranno Castenaso vs Atletico Moncalieri mentre al Benelli, sfida per l’oro tra Club Dongo e Adv Cordecons.

Fano protagonista nel calcio a 7: al Montesi di Sant’Orso in campo per il terzo posto R.G. San Francesco e Oratorio San Giorgio, a Tre Ponti, quartier generale del calcio Csi fanese, sfida scudetto tra i fanesi del CRP Impianti San Cristoforo e Regno di Napoli.

Al termine delle sfide ci si trasferirà tutti a Pesaro, al ristorante Utopia al Parco Miralfiore, per il pranzo e la cerimonia di premiazione che concluderà un lunghissimo week end di sport al quale parteciperanno il sindaco di Fano, Luca Serfilippi con l’assessore allo sport Alberto Santorelli, l’assessore Luca Pandolfi del Comune di Pesaro, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna e il delegato Coni di Pesaro-Urbino, Fabrizio Tito.