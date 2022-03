Fano epicentro del Digital, formazione e marketing

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La formazione diventa protagonista a Fano. Nelle giornate del 7-8-9 marzo sbarca nella Città della Fortuna “IT’S DAY LIVE” – Dall’aula all’azienda con un approccio 4.0. In sostanza si diffonderanno i risultati degli studenti che hanno affrontato i percorsi formativi connessi ai bienni formativi 2019-2021 conseguendo il titolo in “Hospitality Management” e in Tecnico Superiore in strategia digitale e web social marketing per il Turismo. Location delle iniziative saranno il Teatro della Fortuna, Mediateca Montanari e Chiesa di Santa Maria del Gonfalone.

“Ogni giornata è caratterizzata da eventi seminariali, laboratori didattici e laboratori d’impresa che vedranno coinvolti studenti, famiglie, docenti della scuola e della Fondazione, imprese dei settori Turismo e ICT. Ad illustrare lo schema degli eventi è Gabriele Marchetti, presidente della Fondazione ITS: “Nella prima giornata i protagonisti saranno le classi quinte e le loro famiglie affinché venga promosso il sistema ITS e le relative proposte formative di Its Turismo e Nuove Tecnologie Marche”. La giornata si aprirà con i saluti a cura del Presidente della Fondazione ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche Gabriele Marchetti e del Sindaco del comune di

Fano Massimo Seri per proseguire con gli interventi della Tavola rotonda costituita dall’Assessore Stefano Aguzzi, Alessandro Massimo Nucara (Direttore Generale di Federalberghi Nazionale), Gino Sabatini, (presidente della CCIA della Regione Marche), Amerigo Varotti, (Direttore Generale di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord), Luca Dolcini (Direttore Generale del Gruppo Diba), Alessandro Albergamo (CX & e-commerce Manager – Alpitour).

Seguiranno poi gli interventi di professionisti del mondo web, social, influencer, consulenti e formatori, che coinvolgeranno i giovani presenti su tematiche quali digitale, web, social e turismo esplicitando le opportunità che queste offrono, nonché le competenze maggiormente richieste dalle aziende in questi ambiti.

Andando all’8 marzo, Marchetti chiosa come la giornata, dal titolo IT’S TRAINING DAY, sia dedicata “ai docenti delle Scuole Superiori e ai docenti ITS, per illustrare le tecniche per mantenere alta l’attenzione alta durante le lezioni a distanza, utilizzando le tecniche di didattica attrattiva e della Gamification. Mentre nel 9 marzo, il cui titolo è IT’S TECH DAY, verrà offerta particolare attenzione alle imprese dei settori Turismo e ICT per mettere a sistema gli strumenti di Intelligenza Artificiale finalizzati ad incrementare il business aziendale attraverso la personalizzazione dei propri servizi, l’individuazione del target e la declinazione delle più idonee strategie di marketing”.

“Un’occasione unica in cui Fano – spiega l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – diventa epicentro della formazione in ambito turistico e digitale. Ospitare questa tre gironi della Fondazione Its è un chiaro segnale del percorso in chiave turistica che abbiamo tracciato. La costruzione del nostro brand ha subito in questi ultimi anni un’accelerazione e grazie alla Fondazione Its si preparano professionisti competenti e pronti per le esigenze del mercato. Ritengo questi percorsi formativi fondamentali per aumentare la competitività del territorio marchigiano sia dal punto di vista produttivo che occupazionale. Va evidenziato come il trend positivo di assunzioni che gli studenti degli ITS sperimentano ad 1 anno dal diploma è il risultato della grande sinergia che gli ITS costruiscono con le imprese del territorio. Per rilanciare l’economia serve stringere un patto tra enti locali, enti di formazione e imprese che abbia come principale finalità la creazione di occupazione e quindi di benessere”.

Per poter partecipare alle tre giornate è necessaria l’iscrizione sul sito www.itsday.it

L’evento si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid

Per informazioni: 0721/371195 – orientamento@itsturismomarche.it