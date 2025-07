Fano ha il suo primo Bike Hotel

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Un nuovo punto di riferimento per chi ama viaggiare su due ruote: Villa Monacelli diventa ufficialmente il primo bike hotel riconosciuto Bike Hospitality della città di Fano, località delle Marche in provincia di Pesaro e Urbino. La struttura, immersa nella prima campagna fanese tra uliveti e silenzi rigeneranti, è stata accreditata dalla Bike Hospitality, rete per la promozione e valorizzazione della mobilità sostenibile e turistica approvata dalla Federazione Ciclistica Italiana che, dunque, certifica l’accoglienza bike-friendly in Italia.

Villa Monacelli non è un semplice bed & breakfast di fascia glamour. È una dimora storica napoleonica sapientemente restaurata, a una manciata di chilometri dal centro di Fano e dal mare Adriatico. Ma soprattutto è un luogo pensato per chi viaggia in bici, con servizi su misura e una filosofia slow che si sposa perfettamente con lo spirito del cicloturismo e con le nuove tendenze del benessere naturale e olistico.

Pubblicità

Dal punto di vista dell’accoglienza la struttura dispone di camere con servizi e tutti i comfort. piscina esterna, aree relax interne ed esterne; mentre dal punto di vista tecnico collegato al settore bike offre parcheggio bici custodito, piccola officina attrezzata, servizio lavanderia per l’abbigliamento tecnico, colazioni energetiche e possibilità di prenotare tour guidati tra colline e borghi. <Il nostro obiettivo – spiega la titolare Roberta Cantarelli – é accogliere chi sceglie un modo di viaggiare sostenibile, che valorizza il territorio e ne rispetta i ritmi>.

Il riconoscimento di Bike Hospitality- piattaforma nazionale che promuove strutture bike-friendly e percorsi ciclabili in tutta Italia – rappresenta un riconoscimento importante per la città di Fano, sempre più attenta a un turismo dolce e sostenibile e per la stessa Regione Marche che sta puntando con decisione sul turismo outdoor. <Essere il primo bike hotel ufficiale della città targato “Bike Hospitality” ci riempie d’orgoglio – aggiunge Roberta – ma è solo l’inizio. Vogliamo che la nostra dimora diventi anche un punto di partenza per scoprire in bici le meraviglie delle Marche e per vivere questo territorio sotto un altro aspetto, quello delle emozioni positive e rigeneranti che sono alla base della salute e del benessere di ciascuno>.

A pochi minuti dalle principali ciclovie del Montefeltro e del Conero, con collegamenti agevoli verso Urbino, Pesaro e la costa marchigiana, Villa Monacelli è tappa imprescindibile per chi pedala in cerca di bellezza.

Info: Villa Monacelli, Fano (PU), via Monfalcone 13 Tel. 348 0588188

www.villamonacelli.it – e-mail: info@villamonacelli.it