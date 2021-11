Fano, inaugurata la panchina europea

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Anche Fano ha aderito al progetto “Panchine europee in ogni città”, promosso da Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea / JEF Italy e patrocinato da AICCRE (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). Questo pomeriggio è stata inaugurata la panchina azzurra nel parco a fianco dell’Anfiteatro Rastatt in Sassonia. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare l’aderenza tra i cittadini e le tematiche europee, rimarcando il valore dell’Unione Europea.

“Come AICCRE Marche – commenta Seri – abbiamo voluto patrocinare tutte le panchine che sono state realizzate in questi giorni come emblema e messaggio per sostenere i valori europei. Ringrazio per questo il Movimento Federalista e l’autrice Debora Striani. Penso che il senso di questo gesto possa essere facilmente diffuso, permettendo così ai cittadini di essere più consapevoli e di comprendere la grande importanza dell’Unione Europea”.

“L’Europa non è una controparte – rimarca l’assessora Brunori – è un insieme di cui siamo parte. Sono sempre di più i giovani che, essendo nati europei, riescono a rappresentarlo e spiegarlo meglio di altri. L’Europa è la più grande opportunità che abbiamo per continuare a difendere il nostro benessere e la nostra libertà, tutelando i nostri diritti di cittadini. Questa iniziativa utilizza una panchina, che è un arredo semplice, affinché si comunichi un grande valore in cui riconoscerci e in cui ritrovarci. Uno spazio in cui le persone possano essere accolte, incontrarsi e immaginare un futuro migliore che superi l’orizzonte del mare. Proprio la collocazione scelta nei giardini di fianco l’Anfiteatro Rastatt davanti al mare, rimarca il senso del confine ma anche del futuro dei popoli”.

“Il progetto – afferma Marco Zecchinelli, segretario sezione “Maria M. Guasco” MFE Pesaro e Fano – della “Panchina Europea” ha un forte valore simbolico: ricorda alle cittadine e ai cittadini, e a chi visita la città per turismo dall’Italia o dall’estero, che siamo in una città europea e che anche noi siamo europei. È un evento di cui siamo orgogliosi: speriamo che gli ideali e i valori alla base del progetto europeo accompagnino le nuove generazioni nella costruzione di un’Europa libera e unita, come voleva fare chi scrisse il Manifesto di Ventotene 80 anni fa. Sta a noi impegnarci ogni giorno perché questo accada: la nostra sezione locale è intitolata proprio alla professoressa Guasco, che negli anni ha svolto anche come insegnante un ruolo essenziale nel creare un ponte tra Fano e l’Europa per le cittadine e i cittadini”.