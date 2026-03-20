Fano: inaugurato il Corso di Ristorazione del Don Orione

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Fano (PU) – La Regione Marche punta sui giovani lungo l’intero arco formativo, dai 14 ai 25 anni, sostenendo una filiera che accompagna ragazze e ragazzi dall’obbligo scolastico all’alta specializzazione. Un impegno che oggi si è concretizzato a Fano, dove la Scuola Don Orione ha inaugurato il nuovo percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dedicato alla ristorazione, insieme alla consegna degli attestati agli allievi che hanno completato il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

“È un enorme piacere essere qui al Don Orione – ha dichiarato l’assessore regionale alla Formazione, Tiziano Consoli, intervenendo alla cerimonia –. Ho trovato accoglienza, entusiasmo e tanti sorrisi: segno di un’istruzione che arriva prima al cuore e poi alla testa. La Regione Marche è soddisfatta nel vedere concretizzarsi iniziative che nascono dalla collaborazione tra enti di formazione, scuole e istituzioni. Oggi si compie un passaggio importante nel dialogo virtuoso tra ITS e IeFP: giovani del settore della ristorazione passano da un’istruzione più teorica a una sempre più professionalizzante. Abbiamo investito 7,6 milioni nella formazione professionale e negli ITS, attivando 76 corsi e raggiungendo un tasso di occupabilità del 94%. L’obiettivo è creare opportunità concrete, permettere ai giovani di restare nei propri territori e trasformare il talento in professione”.

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L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali e gli interventi del direttore Roberto Giorgi e del coordinatore del settore ristorazione Carlo Nicolini, che hanno illustrato finalità, struttura didattica e prospettive occupazionali del nuovo corso. A seguire, la visita ai laboratori e il buffet preparato dagli studenti hanno mostrato concretamente la qualità della formazione proposta. La nuova programmazione regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale 2026/2027 – frutto di un investimento di € 7,6 milioni di euro – prevede 76 corsi tra biennali, triennali e IV anno.

In questo quadro si inserisce il nuovo percorso per Operatore della Ristorazione, pensato come una vera politica attiva del lavoro: intercetta i ragazzi a rischio di dispersione, li orienta verso competenze specifiche e risponde ai fabbisogni dei settori agroalimentare e turistico. Il triennio, articolato in 2.970 ore, integra teoria, laboratorio e impresa, riducendo il divario tra ciò che le aziende cercano e ciò che i giovani sanno fare. Accanto ai percorsi ordinari, la Regione avvia anche due sperimentazioni della filiera 4+2, costruendo un ponte continuo tra formazione professionale, scuola e ITS Academy.

La giornata è stata anche l’occasione per celebrare i risultati degli studenti che hanno concluso il percorso IFTS, livello superiore della formazione tecnica post-diploma: un passaggio che conferma la solidità di un sistema capace di accompagnare gli allievi dall’ingresso nella formazione professionale fino a qualifiche avanzate, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Il dirigente regionale Massimo Rocchi ha ricordato come la programmazione formativa in partenza dopo l’estate rappresenti un tassello fondamentale per intercettare giovani con competenze e potenzialità, offrendo strumenti concreti per l’inserimento lavorativo. Rocchi ha inoltre sottolineato la sinergia tra Regione Marche, Don Orione e Centro per l’Impiego di Fano, una collaborazione che ha già prodotto risultati significativi e che continuerà a rafforzare la rete formativa del territorio.

La giornata di Fano, alla quale hanno partecipato il sindaco Luca Serfilippi, Padre Tarcisio Vieira, direttore generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Don Giovanni Carollo, direttore della Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza, e il vescovo Mons. Andrea Andreozzi, rappresenta due facce della stessa strategia: l’avvio dei nuovi percorsi per i più giovani e la celebrazione di chi ha già completato un ciclo avanzato. Un unico filo conduttore: costruire futuro, competenze e opportunità per i giovani marchigiani, accompagnandoli passo dopo passo verso il lavoro e la crescita personale.