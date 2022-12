0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Fano Jazz Network chiude il 2022 e apre il nuovo anno con un’importante novità, inedita sezione di Fano Jazz Winter: “Risuonano i Musei”, rassegna organizzata con la direzione artistica di Adriano Pedini e inserita nel programma “Natale più Cultura” promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano. Quattro gli appuntamenti musicali che si svolgeranno all’interno della Pinacoteca del Palazzo Malatestiano all’insegna dell’incontro fra il fascino dell’arte classica e la suggestione espressa dal linguaggio contemporaneo della musica jazz. Ne saranno protagonisti giovani ma straordinari musicisti: il pianista Enrico Zanisi, la contrabbassista Federica Michisanti, in coppia con il trombettista Angelo Olivieri, il vibrafonista Marco Pacassoni e il fisarmonicista Vince Abbracciante. È la prima volta che la musica entra, con un programma studiato appositamente, in un luogo come la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, che può vantare una delle più pregevoli raccolte di dipinti delle Marche, testimonianza dell’excursus della pittura a Fano e nelle Marche dal XIV al XVI secolo. In altre parole, la rassegna sarà un nuovo modo di fruire le bellezze dell’arte con una colonna sonora assolutamente inedita. I concerti inizieranno alle 18:30, ingresso gratuito, posti limitati.

Giovedì 29 dicembre 2022

Ore 18:30

Enrico Zanisi piano solo

Enrico Zanisi, piano

Enrico Zanisi, pianista romano vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento, indetto dalla storica rivista Musica Jazz, nel 2014 ha ricevuto il Premio Siae per la creatività. In questi anni ha fatto moltissime esperienze, suonando in alcuni dei più importanti festival e jazz club italiani ed esibendomi spesso all’estero. Gli inizi son avvenuti con la musica classica, e poi con il rock, ma ben presto il suo approccio alla musica, libero, aperto, creativo lo ha fatto inevitabilmente sterzare verso il jazz.

Ho collaborato con prestigiosi musicisti internazionali come Sheila Jordan, David Liebman, Andy Sheppard, Francesco Cafiso, Roberta Gambarini, Stefano Di Battista e molti altri.

Venerdì 30 dicembre 2022

Ore 18:30

Michistanti / Olivieri – Doing Duo

Federica Michisanti, contrabbasso – Angelo Olivieri, tromba, flicorno

La contrabbassista Federica Michisanti ha studiato a Roma presso l’Università della Musica e il Saint Louis College of Music. Ha frequentato i seminari di Siena Jazz. Ha studiato musica classica con il Maestro Andrea Pighi. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo disco, Trioness. Nel gennaio 2017 è uscito per la Filibusta Records il suo secondo album, intitolato ISK, segnalato dalla rivista Musica Jazz come uno dei migliori dischi dell’anno.

Si è poi classificata prima nel Top Jazz 2018, il referendum indetto dalla rivista Musica Jazz, nella sezione riservata ai nuovi talenti italiani.

Vanta prestigiose collaborazioni e un’attività concertistica in tutta Europa. A Fano si presenta per la prima volta insieme con il trombettista Angelo Olivieri: sebbene abbiano già collaborato in altre situazioni musicali, propongono composizioni di entrambi. I brani sono affiancati ed intramezzati da improvvisazioni, a volte radicali, con lo sguardo sempre rivolto alla ricerca timbrica ed alla melodia

Martedì 3 gennaio 2023

Ore 18:30

Marco Pacassoni – Vibraphone Solo Concert

Marco Pacassoni, vibrafono

Dopo i successi dei concerti tenuti in Australia, Cina, Giappone, Stati Uniti ed Europa, continua con sempre maggiore vigore l’attività internazionale del vibrafonista, percussionista e compositore Marco Pacassoni. Da segnalare l’album Life, registrato a New York con le stelle del jazz internazionale John Patitucci e Antonio Sanchez che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo.

Il Vibraphone Solo Concert è un viaggio attraverso la sua musica e brani standard alla scoperta del vibrafono, strumento a percussione che nel 2021 ha compiuto 100 anni di vita.

Giovedì 5 gennaio 2023

Ore 18:30

Vince Abbracciante, fisarmonica solo

Vince Abbracciante, fisarmonica

È la stella nascente della fisarmonica in Italia, dotato di una tecnica notevole, un senso profondo del blues e dello swing. Padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale. Dice di lui Richard Galliano: “Chi più mi ha impressionato è un giovane italiano, originario della Puglia: si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha coinvolto in una storia e commosso”.

