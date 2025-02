Fano presenta la strategia di rilancio turistico alla BIT di Milano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Città della Fortuna protagonista alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), ospite dello stand della Regione Marche. Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli, hanno presentato la strategia di rilancio turistico della città, con un focus particolare sul potenziamento dei grandi eventi e sulla nuova strategia di comunicazione integrata. Il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha sottolineato l’importanza di un lavoro strutturato e coerente, sia per attrarre nuovi investimenti nel settore turistico, sia per valorizzare il patrimonio della città.

“Il rilancio del turismo passa attraverso una strategia chiara e integrata che abbiamo condiviso con il Tavolo Economico. Abbiamo lavorato su un nuovo approccio comunicativo rispetto al passato, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità alla nostra città. Vogliamo che i grandi eventi siano l’elemento distintivo della nostra offerta turistica, tanto che per la prima volta abbiamo presentato già a febbraio l’intero calendario degli appuntamenti. Questo darà certezza agli operatori e agli organizzatori, creando le condizioni affinché il turismo diventi una leva economica forte per il nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Serfilippi. Parallelamente, l’amministrazione sta lavorando anche sul miglioramento delle strutture ricettive. “Con il Piano delle Strutture Ricettive intendiamo migliorare l’offerta facilitando colore che vogliono investire nella nostra città”.

Tra gli eventi di punta che fungeranno da volano per il turismo vi sono il Carnevale di Fano, il BrodettoFest, Fano dei Cesari, Passaggi Festival, Fano Jazz By The Sea, a cui si aggiunge, rispetto al passato, il Natale a Fano. Sei grandi eventi che rappresentano un fattore di crescita per la città. Un concetto ribadito dall’Assessore ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli: “La nostra strategia turistica si basa sulla valorizzazione dei grandi eventi, perché le città che hanno seguito questo modello negli ultimi anni hanno ottenuto risultati estremamente positivi, sia dal punto di vista economico che in termini di visibilità. Vogliamo che i nostri turisti possano vivere un’esperienza completa e, attraverso i grandi eventi, scoprire le eccellenze che offriamo: dal mare, alla collina, alla nostra straordinaria gastronomia. Crediamo nell’effetto moltiplicatore: chi si trova bene racconta di essere stato bene, e chi è stato bene torna. Il nostro obiettivo è offrire ai turisti un’esperienza autentica e immersiva, capace di lasciare un segno e di farli innamorare della nostra città”. L’amministrazione fanese rilancia dunque il proprio impegno per fare del turismo un pilastro centrale dell’economia cittadina, attraverso una programmazione solida, eventi di richiamo e una strategia di promozione capillare e innovativa.