Fano, visita istituzionale di Marco Fioravanti

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Fano (PU) – Visita istituzionale a Fano di Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale ANCI e presidente di ANCI Marche, accolto dal sindaco Luca Serfilippi per un sopralluogo che ha toccato anche l’area dei recenti ritrovamenti della Basilica di Vitruvio.

“Ho trovato una Fano molto attiva, grazie al sindaco Luca Serfilippi, un esempio di buona amministrazione, dove si investe sulla cultura”, ha dichiarato Fioravanti. “Il ritrovamento della Basilica di Vitruvio è importante per tutta la Regione e per tutto il Paese, perché contribuisce a rafforzare la percezione delle Marche attraverso una ricostruzione storica di straordinario valore”.

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Fioravanti ha poi sottolineato anche il valore strategico della scoperta archeologica in chiave turistica: “Con il sindaco Serfilippi abbiamo visitato la Basilica e i ritrovamenti stanno andando avanti. C’è l’impegno a costruire una collaborazione istituzionale forte, perché da parte del Governo ci sia grande attenzione verso un ritrovamento così importante. La riqualificazione di quest’area porterà un miglioramento turistico, soprattutto in termini di qualità, attraverso la cultura e l’arte”.

Nel corso della mattinata si è parlato anche del ruolo dei Comuni e della necessità di rafforzare i raccordi istituzionali tra territori, Regione e Governo. “Il valore di ANCI è proprio quello di mettere insieme Comuni grandi e piccoli, della costa e delle aree interne, creando condivisione e progettazione comune”, ha aggiunto Fioravanti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Luca Serfilippi: “Ringrazio Marco Fioravanti per la disponibilità e la vicinanza dimostrata verso Fano. Con lui abbiamo condiviso diverse tematiche, dalla scoperta della Basilica di Vitruvio, che dobbiamo valorizzare insieme, fino a questioni regionali importanti come il tema dei rifiuti e delle politiche turistiche”.