FanoExtra 2023, torna il Gran Galà dell’olio. VIDEO

Fano (PU) – Fano torna ad essere capitale internazionale dell’olio extravergine di oliva, ma questa volta non solo per un giorno bensì, per un intero weekend. Sabato 22 e domenica 23 aprile, si svolgerà, infatti, il Gran Galà dell’Olio L’Oro d’Italia e del Mediterraneo 2023, uno tra i più importanti eventi nazionali di settore dedicato all’olio ricavato dalle olive e ai suoi interpreti principali, olivicoltori e frantoiani. Ma, se l’edizione 2022 ha visto svolgersi per la prima volta, e con successo, la mostra-mercato EXPOLEA – Il Salotto dell’Olio, quest’anno il programma raddoppia. La location del Pincio e dell’Arco di Augusto di Fano, infatti, ospiterà la mostra-mercato per ben due giorni: sabato 22 e domenica 23 aprile. L’evento collaterale con il quale il Galà L’Oro d’Italia e del Mediterraneo si è aperto anche al grande pubblico, inaugura dunque, sabato 22 aprile alle 10.00 di fronte all’Arco d’Augusto e resta aperto con la mostra-mercato delle migliori etichette olearie d’Italia, del Mediterraneo e con i prodotti locali fino a domenica 23 aprile. Due giornate speciali che animeranno il centro storico della città, per celebrare gli straordinari risultati raggiunti dai produttori grazie alla passione per il proprio lavoro, ampiamente dimostrati dall’eccellenza degli oli premiati e accendere i riflettori su un prodotto ancora poco conosciuto e apprezzato per le sue importanti proprietà organolettiche, salutistiche e culinarie.

Le premiazioni dei concorsi L’Oro d’Italia e del Mediterraneo, come di consueto, si svolgeranno il sabato 22 dalle 16.00 alla Pinacoteca San Domenico e contemporaneamente il Pincio ospiterà EXPOLEA – Il Salotto dell’Olio per due giornate di approfondimento e degustazioni che si susseguiranno tra loro, ma che hanno come protagonista il miglior olio extravergine di oliva, proveniente dal territorio, dalle diverse regioni italiane, dalla Croazia, dalla Grecia e dalla Spagna. Tra le aziende olivicole partecipanti, provenienti da varie regioni italiane, significativa è la rappresentanza delle migliori della Regione Marche e dell’Areale DOP Cartoceto, accompagnate da aziende olivicole di Campania, Molise, Sardegna e Puglia. Partecipa alla fiera-mercato e alle premiazioni anche una nutrita delegazione di olivicoltori croati, provenienti dall’Istria, accompagnati dagli amministratori del Comune di Vodnjan-Dignano, che si incontreranno con le aziende italiane, in questa grande festa dell’olio.

“O.L.E.A. APS è lieta ed orgogliosa _ afferma Renzo Ceccacci, presidente dell’Associazione _di rivedere a Fano l’élite dei produttori italiani e mediterranei di extravergini di qualità, riunita per partecipare alla nuova edizione di “Expolea – Salotto dell’Olio” e ricevere, nel pomeriggio di sabato 22 aprile, i prestigiosi e meritatissimi Premi assegnati dalla 14° edizione del concorso nazionale “L’oro d’Italia” e dalla 12° edizione del Concorso Internazionale ”L’Oro del Mediterraneo”. Siamo poi lieti di poter sottolineare che solamente a Fano, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile dedicate alla mostra mercato, nella splendida vetrina incorniciata delle vie attigue all’Arco di Augusto, tutti avranno la possibilità di conoscere, assaggiare ed acquistare i migliori oli d’Italia e del Mediterraneo. Buon Olio a Tutti!”.

“Quello in programma è un evento di cui O.L.E.A. va molto orgogliosa _ spiega Giorgio Sorcinelli, direttore OLEA _ perché capace di portare “in piazza” e mettere a disposizione dei consumatori più attenti alla qualità e alla salute gli oli protagonisti dei concorsi che sono il meglio di quello che l’olivicoltura italiana propone. Ci piace che questa iniziativa sia ormai diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale e che con essa si possa divulgare un messaggio di sostenibilità dell’olivicoltura di qualità di attenzione all’alimentazione. L’olio che arriva nelle tavole delle famiglie non può essere un prodotto qualunque. Con queste iniziative, OLEA intende arrivare al grande pubblico affinchè, adeguatamente informato possa riuscire, in maniera consapevole, a distinguere gli oli di bassa qualità con i loro difetti, dagli eccellenti con i loro pregi e le loro proprietà organolettiche”.

“ Quest’anno _ conclude l’Assessore al Turismo del Comune di Fano Etienn Lucarelli _ Olea punta ancora di più sulla qualità. Un intero week end dedicato a questo prodotto che trova in questo Gran Galà la sua massima esposizione. Il Salotto dell’Olio”, è l’evento con il quale il Galà “L’Oro d’Italia si apre anche al grande pubblico con una mostra-mercato delle migliori etichette olearie d’Italia e non solo. Come amministrazione continuiamo a credere nella potenzialità delle nostre peculiarità e della nostra tradizione per creare valore, puntando sull’enogastronomia. Un valore che può essere indirizzato in una prospettiva turistica e promozionale della nostra città e dei nostri eventi”

PROGRAMMA

SABATO 22APRILE:

ore 10.00 – Area Pincio – Arco d’Augusto INAUGURAZIONE EXPOLEA – IL SALOTTO DELL’OLIO

2^ Mostra mercato dei migliori oli d’Italia e del Mediterraneo e dei prodotti tipici locali.

I Produttori incontrano il pubblico (Partecipano aziende provenienti dal territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale). Incontri, mostre, presentazioni, degustazioni guidate e assaggi. Alla presenza degli Organizzatori e delle Autorità Esibizione del Corpo Bandistico Città di Fano

ore 16.00-19.30 Pinacoteca San Domenico (Via Arco d’Augusto)

GRAN GALA’ DELL’OLIO – FANOEXTRA 2023 – IL FESTIVAL DEI MIGLIORI OLI D’ITALIA E DEL MEDITERRANEO

ore 16.00 Accoglienza e registrazione produttori e ospiti

ore 16.30 Apertura della manifestazione Inno di Mameli eseguito dal Coro “Una Scuola Tra le Note” della Scuola elementare F. Tombari di Bellocchi di Fano, diretto dal M°. Giorgio Caselli.

Olio ambasciatore junior – Omaggio bottiglia de l’Olio Ambasciatore, ai bambini del coro.

Assegnazione Premi e Riconoscimenti:

PREMIO ANTONIO RICCI – 6^ edizione 2023 – Assegnato al Dott. Lorenzo Cerretani. Consegna il premio la Sig.ra Alessandra Bacchelli Ricci

PREMIO ETTORE FRANCA – 3^ edizione 2023 – Assegnato al Dott. Luciano Di Giovacchino. Consegna il premio la Prof.ssa Grazia Calegari Franca

Cerimonia di donazione degli oli dei concorsi O.L.E.A. a favore della Mensa OperaPadre Pio di Fano e della Fondazione Lega del Filo d’Oro O.N.L.U.S. a nome di tutti i produttori aderenti alla edizione 2023;

La simbolica bottiglia de “L’Olio della Solidarietà”, sarà consegnata al Sig. MauroGuerri – Presidente dell’Opera Padre Pio di Fano e al Dott. Rossano Bartoli, Presidente Fondazione Lega del Filo d’Oro.

Agli enti benefici di cui sopra, O.L.E.A. consegnerà una consistente fornitura di olio derivante dai propri Concorsi, per l’utilizzo presso le proprie mense, a favore dei loro assistiti.

Cerimonia di consegna della bottiglia celebrativa de L’Oro d’Italia alle autorità e alle personalità della cultura intervenuti, risultato di un blend esclusivo e unico, composto da tutti gli oli extravergini di qualità (circa 400), presentati ai Concorsi 2023), “L’Olio Ambasciatore”.

CERIMONIA UFFICIALE DI PREMIAZIONE:

– 14° Premio nazionale “L’ORO D’ITALIA”

– 12° Premio internazionale “L’ORO DEL MEDITERRANEO”

– PREMIO OROBIO ITALIA E MED

– PREMI SPECIALI E TOP 5-4-3 GOCCE D’ORO

– PREMIO AL PACKAGING ED ETICHETTA

DOMENICA 23APRILE:

ore 9.00 – 19.30 Area Pincio Arco d’Augusto EXPOLEA – IL SALOTTO DELL’OLIO

Dalle ore 17.30 Canti e danze popolari con il gruppo folk “LI MATTI DE MONTECÒ”

Mostra fotografica “OLEA, L’OLIVO E L’OLIO”.

La manifestazione, organizzata con la regia di O.L.E.A., è svolta con la collaborazione del Comune di Fano, con il patrocinio e contributo del Consiglio Regionale Marche, il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole – Mi.P.A.A.F., della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e di altri enti e istituzioni, la collaborazione dell’Associazione Viandanti dei Sapori e dell’Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Pesaro.