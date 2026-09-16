Fanoteatro 2026/2027: al via gli abbonamenti dal 20 settembre

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Fano (PU) – Da domenica 20 settembre, conclusa la fase dei rinnovi, sono in vendita i nuovi abbonamenti di Fanoteatro 2026/27, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC. La vendita si svolge fino al 30 settembre (escluso il 19 settembre) presso il botteghino del teatro (0721 800750) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 (comprese le domeniche). Dalle ore 17.30 di domenica 20 settembre è possibile acquistare i nuovi abbonamenti anche online su www.vivaticket.com. L’acquisto online comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio.

Il programma presenta 7 spettacoli per un totale di 28 rappresentazioni da ottobre ad aprile per un cartellone che si declina secondo le molteplici sfumature dello spettacolo dal vivo in una ricerca di equilibrio fra ‘invasione’ ed ‘evasione’.

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È Uno, Nessuno e Centomila ad inaugurare il cartellone dal 15 al 18 ottobre. Da oltre dieci anni lo spettacolo porta sui palcoscenici italiani l’attualità e l’ironia del capolavoro di Luigi Pirandello, grazie alla regia di Alessandra Pizzi e alla straordinaria interpretazione di Enrico Lo Verso. Maria Grazia Cucinotta torna al suo amore per il teatro in una commedia di grande successo all’estero, La moglie fantasma in scena a Fano dal 26 al 29 novembre, affiancata da un talento come Pino Quartullo, tra gli attori più amati del panorama italiano, per la regia di Marco Rampoldi, firma da anni impegnata nell’edizione di preziosi testi ancora sconosciuti in Italia. La stagione 2026/27 accoglie il ritorno a teatro di Ferzan Ozpetek con un nuovo e attesissimo spettacolo, Ruoli secondari, ancora in fase di definizione nel cast, che giunge sul palcoscenico fanese dal 17 al 20 dicembre. Dopo i successi che hanno segnato il suo percorso sulle scene italiane, Ozpetek torna a confrontarsi con il palcoscenico portando il suo inconfondibile universo fatto di emozioni, relazioni umane e intensità narrativa. Con intelligenza, ironia e irresistibile sarcasmo, Veronica Pivetti porta in scena dal 7 al 10 gennaio L’inferiorità mentale della donna, uno spettacolo brillante di Giovanna Gra con la regia Gra&Mramor che attraversa alcune delle più assurde teorie pseudo-scientifiche sulla presunta inferiorità femminile. Stefano Accorsi è il protagonista dal 25 al 28 febbraio di Nessuno, intensa e poetica rilettura del mito di Ulisse, diretta da Daniele Finzi Pasca, maestro di un teatro visionario. Uno spettacolo che trasforma il viaggio dell’eroe omerico in un percorso interiore fatto di fragilità, memoria, amore e desiderio di ritorno. L’attrice, scritto e diretto da Giacomo Battiato, vede in scena dall’11 al 14 marzo Cristiana Capotondi, tra le interpreti più amate di teatro, cinema e televisione, nei panni di Angelica Pavan, protagonista di una vita intensa e scandalosa sospesa tra realtà e finzione teatrale. Accanto a lei, Marco Quaglia e Anna Zaneva interpretano i molti personaggi che segnano il suo destino, in un serrato intreccio di commedia e tragedia. Graces di Silvia Gribaudi conclude Fanoteatro 2026/27 dal 1° al 4 aprile. Lo spettacolo, acclamato a livello internazionale, è una sorprendente rilettura contemporanea del tema della grazia ispirata alla scultura Le Tre Grazie di Canova. Con ironia, leggerezza e grande forza espressiva, Silvia Gribaudi mette al centro il corpo e il movimento, superando stereotipi e convenzioni per celebrare l’umanità, la relazione e la libertà. Tra danza e teatro, Graces coinvolge il pubblico in un’esperienza intensa e partecipata, capace di coniugare comicità, emozione e riflessione.