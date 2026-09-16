Urbino Destination Forum: strategie e futuro per le Marche

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Urbino – Sarà Urbino, Patrimonio UNESCO e uno dei principali simboli culturali e turistici delle Marche, oltre che sede di un Ateneo con oltre 500 anni di storia, ad ospitare la prima edizione dell’Urbino Destination Forum, in programma sabato 19 settembre dalle ore 14.00, nella Sala del Giardino d’Inverno di Palazzo Ducale. L’appuntamento rappresenta il clou dell’evento che, dal 18 al 20 settembre, porterà in città operatori e manager del turismo organizzato provenienti da tutta Italia per un fam trip dedicato alla scoperta del territorio e alla promozione della nostra offerta turistica.

Il Forum si propone di andare oltre il tradizionale convegno di settore divenendo un laboratorio nel quale istituzioni, imprese e professionisti possano costruire insieme un nuovo modello di destinazione, più organizzato, sostenibile, internazionale e orientato al mercato. A Urbino si confronteranno, infatti, sindaci, rappresentanti delle istituzioni, amministratori locali, imprenditori, associazioni di categoria, rappresentati dell’Università, destination manager e tour operator, con l’obiettivo di costruire un dibattito concreto sulle nuove forme di governance turistica e sul ruolo delle DMO – Destination Management Organization per lo sviluppo dei territori. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dalla Regione Marche, proponendo Urbino come laboratorio regionale per sperimentare un nuovo modello di governance territoriale. L’intento è quello di mettere al centro del dibattito nazionale il futuro delle destinazioni turistiche e il rapporto tra territori, istituzioni, imprese, competenze professionali e mercato. Nel corso dell’evento sarà presentata, inoltre, la piattaforma EU TASTE ROUTES, uno strumento operativo per le future DMO che integra turismo, enogastronomia, produzioni locali, biodiversità e reti internazionali di promozione. Dalle Marche all’Europa, Urbino diventa così un luogo di confronto sul futuro del settore e sulle alleanze necessarie per migliorarne la competitività.

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Programma completo e informazioni: https://www.raffaellotravelgroup.it/udf – tel 0722.327831. Ingresso libero fino ad esaurimento del posti. Iscrizione consigliata sul sito.

Il programma, i protagonisti e gli eventi correlati

Dopo l’apertura e i saluti istituzionali, i lavori del forum proseguiranno con quattro momenti di approfondimento. Nel primo si parlerà di DMO come nuovo modello di governance per lo sviluppo competitivo dei territori: politici, imprenditori, rappresentanti di categoria e di associazioni metteranno a fuoco conoscenze, fabbisogni delle imprese e pratiche territoriali (‘Territori, competenze e imprese’ – ore 15.00). Si entrerà nel vivo con il secondo panel nel quale amministratori locali e regionali insieme con operatori turistici e destination manager cercheranno di individuare una prospettiva condivisa di sviluppo delle destinazioni turistiche marchigiane a partire dalle esperienze e dalle esigenze dei territori. Si aprirà invece su ‘Destinazioni e mercato’ la terza finestra di confronto incentrata sulla nuova collaborazione tra Assoviaggi Confesercenti e Assidema, Associazione italiana Destination Manager. L’obiettivo è collegare governance delle destinazioni, sviluppo del prodotto turistico, sostenibilità e commercializzazione dell’offerta. Alle 18 il momento ‘Official Launch’ con la presentazione ufficiale della piattaforma europea EU TASTE ROUTES e dei risultati dell’omonimo progetto coofinanziato dall’UE.

La giornata si concluderà con la prima edizione del Premio “Carla De Angelis” (ore 19,30), promosso in collaborazione con Confesercenti Pesaro e Urbino, Assoviaggi Confesercenti Nazionale e Federagit Nazionale e dedicato all’ex presidente urbinate delle Guide Turistiche, recentemente scomparsa. Il riconoscimento, che prevede un contributo in denaro, sarà conferito ad una personalità che si è distinta nei settori della cultura, dell’economia e del turismo.

La tre giorni ospiterà a Urbino anche la Presidenza Nazionale Assoviaggi Confesercenti, appuntamento che riunisce i referenti territoriali di agenzie di viaggio e tour operator di tutte le regioni aderenti alla Confederazione. Presente il vice presidente nazionale Confesercenti e presidente nazionale Assoviaggi Gianni Rebecchi. Urbino sarà, infine, una tappa ufficiale del Road Show Nazionale ASSIDEMA “La biodiversità nel turismo: viaggio nei sistemi territoriali italiani”, al quale partecipano destination manager provenienti da tutta Italia.

Urbino Destination Forum è promosso nell’ambito delle attività di valorizzazione e disseminazione del progetto europeo EU TASTE ROUTES da Raffaello Travel Group con la collaborazione di ASSIDEMA – Associazione Italiana Destination Manager, Assoviaggi Confesercenti Nazionale, Confesercenti Pesaro Urbino, BCC Metauro. L’evento si avvale del patrocinio di Regione Marche, Camera di Commercio Marche, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Gal “Montefeltro”, Associazione “Lands of Urbino”, partner europei del progetto EU TASTE ROUTES (provenienti da Spagna e Lettonia) e numerosi Comuni del territorio marchigiano.