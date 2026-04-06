Fermignano avvia il percorso del nuovo Piano Urbanistico Generale

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Fermignano (PU) – Fermignano guarda al futuro e lo fa partendo dal confronto con la propria comunità. Martedì sera si è svolto il primo incontro pubblico dedicato al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), segnando l’avvio ufficiale di un percorso strategico destinato a disegnare lo sviluppo del territorio nei prossimi decenni. All’appuntamento, seguito sia in presenza che da remoto da oltre 100 persone, hanno preso parte il prof. Giovanni Marinelli dell’Università Politecnica delle Marche, insieme al suo team, e l’architetto Luca Storoni, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, anch’egli affiancato dal proprio staff. L’incontro ha rappresentato il primo momento concreto di confronto con la cittadinanza all’interno del percorso di redazione del nuovo PUG, previsto dalla Legge Regionale Marche n. 19/2023, che il Comune di Fermignano sta sviluppando con il supporto scientifico dell’Area Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche.

Il Piano Urbanistico Generale costituisce uno strumento fondamentale per definire le strategie, le regole e gli indirizzi che guideranno lo sviluppo urbano, ambientale ed economico della città nei prossimi anni. Un processo complesso che punta a orientare le scelte verso modelli di crescita più sostenibili, inclusivi e capaci di rispondere alle sfide contemporanee. Il Comune di Fermignano è tra i pochi enti ad aver ottenuto un finanziamento regionale per la redazione del Piano, pari a 100.000 euro attraverso un bando della Regione Marche, a cui si aggiungono 15.000 euro di cofinanziamento comunale.

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«Il PUG non è soltanto uno strumento tecnico – dichiara il Sindaco – ma rappresenta una vera e propria visione di città. È il modo con cui immaginiamo Fermignano nei prossimi 30 anni: una comunità più sostenibile, più vivibile e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni. C’è stato un grande lavoro di base svolto dal gruppo di architetti dell’Università, che ci ha permesso di conoscere in maniera approfondita il territorio e di costruire solide fondamenta da cui partire per sviluppare la città di domani. Ed è stato davvero bello vedere così tante persone partecipare: significa che la comunità ha voglia di esserci. Per la prima volta, le idee, i contributi e le proposte partono dal basso, dai cittadini, ed è proprio questo il valore più grande di questo percorso».

Elemento centrale del progetto sarà la partecipazione attiva della comunità. Il percorso “PUG IN COMUNE #PartecipaUnisciGenera” nasce proprio con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà economiche in un dialogo aperto e continuo. Il percorso partecipativo sarà articolato in incontri pubblici, forum tematici e strumenti di ascolto, con l’obiettivo di raccogliere contributi utili a definire una visione comune per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di Fermignano.

Tra i temi al centro del lavoro: sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana, resilienza, infrastrutture verdi e blu, innovazione e inclusione sociale. Un approccio integrato che punta a valorizzare i punti di forza del territorio e ad affrontarne in modo strutturato le criticità. Fermignano apre così una nuova fase della propria pianificazione, mettendo al centro una parola chiave: partecipazione. Perché il futuro della città si costruisce insieme.