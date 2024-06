Fibromialgia? “Combatterla insieme è meglio”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Grande successo per l’iniziativa sulla Fibromialgia organizzata dall’Associazione “Le Ali” di Auser e da CNA Benessere e Sanità di Pesaro e Urbino, con il patrocinio dell’ufficio di Presidenza della Regione Marche.

Sala gremita all’Hotel Charlie per ascoltare quali possono essere le azioni per dare un aiuto concreto, attraverso consigli e pareri di autorevoli specialisti, per cercare di contrastare cause ed effetti di una malattia sempre più diffusa e che ha un impatto devastante sulla vita di tante donne”.

Si calcola che solo nelle Marche siano oltre 30mila i casi di fibromialgia, malattia non ancora inserita nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) e dunque a totale carico dei pazienti. Pazienti che per curarsi spendono mediamente oltre 500 euro al mese.

Al convegno, coordinato dalla presidente delle Ali di Auser, Roberta Baldi, si sono succeduti interventi che hanno approfondito le tecniche per approcciarsi alla malattia in maniera consapevole e con un workshop di “mindfullness” e con strumenti di coaching per aiutare a gestire nel quotidiano la malattia e implementare buone abitudini per la salute. “Sono particolarmente soddisfatta – dice Carla Mascitelli, presidente provinciale di CNA Benessere e Sanità – per il tipo di approccio a questa patologia, per l’impegno che anche come operatori del settore stiamo tentando di mettere in campo e per le preziose collaborazioni che abbiamo avviato”.

A portare un saluto al convegno, il sindaco Andrea Biancani, la consigliera regionale Micaela Vitri, il presidente della Commissione sanità, Nicola Baiocchi, l’assessore Luca Pandolfi, il presidente di Aspes e di Assofarm Luca Pieri. A salutare la platea del convegno anche il neo parlamentare europeo, Matteo Ricci.

Particolarmente nutrito e qualificato il parterre dei relatori della giornata. Sono intervenuti la dottoressa Corinne Pellegrini, medico chirurgo specializzato in nutrizione dietetica ed ecografia clinica; il dottor Andrea Boni, chiniesologo e massofisioterapista; la psicoterapeuta Alessandra Politi; la naturopata Silvia Gambini e la coach e consulente d’immagine Maria Grazia De Cesaris.