Fibromialgia, iniziativa congiunta Auser-CNA-Regione

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Fibromialgia, presentata in conferenza stampa l’iniziativa che si terrà domani mattina, sabato 22 giugno all’Hotel Charlie di Pesaro (viale Trieste ed organizzata da “Le Ali” di Auser e da CNA Benessere e Sanità di Pesaro e Urbino con il patrocinio della Regione Marche.

Ad illustrare contenuti e scopo del convegno sulla malattia che ogni anno colpisce 30mila marchiani (in prevalenza donne), la consigliera regionale Micaela Vitri, in rappresentanza dell’Ufficio di presidenza dell’Ente, la presidente de “Le Ali” di Auser, Roberta Baldi, e da Carla Mascitelli, presidente di CNA Benessere e Sanità di Pesaro e Urbino. L’iniziativa è stata salutata con particolare favore anche dal sindaco di Pesaro, Andrea Biancani. Una malattia altamente invalidante e paradossalmente non ancora riconosciuta dal Servizio nazionale e inserita nei Lea “Livello essenziale di assistenza” e dunque con spese a totale carico del paziente.

Pubblicità

Si tratta – dice la presidente di CNA Benessere e Sanità di Pesaro e Urbino, Carla Mascitelli – di una iniziativa che vuole dare un aiuto concreto attraverso autorevoli specialisti per cercare di contrastare cause ed effetti di una malattia sempre più diffusa e che ha un impatto devastante sulla vita di tante donne”. La giornata sarà divisa in due parti. Un convegno su tecniche per approcciarsi alla malattia in maniera consapevole ed una seconda parte con un workshop di mindfullness. Strumenti di coaching per aiutare a gestire nel quotidiano la malattia e implementare buone abitudini per la salute”.

Particolarmente nutrito e qualificato il parterre dei relatori della giornata. Interverranno infatti la dottoressa Corinne Pellegrini, medico chirurgo specializzato in nutrizione dietetica ed ecografia clinica; il dottor Andrea Boni, chiniesologo e massofisioterapista; la psicoterapeuta Alessandra Politi; la naturopata Silvia Gambini e la coach e consulente d’immagine Maria Grazia De Cesaris.

All’incontro, che sarà introdotto dal presidente provinciale Auser Massimo Ciabocchi e da Carla Mascitelli vedrà anche il contributo dell’insegnante di canto, Paola Urbinati e la testimonianza di Luana Chiappetta, parteciperanno il sindaco Andrea Biancani, i consiglieri regionali Micaela Vitri e il presidente di Commissione Sanità della Regione Marche, Nicola Baiocchi. Annunciata anche la presenza di Luca Pieri, Daniele Vimini, Luca Pandolfi e Romina Dominici.

Per info e prenotazioni: lealidiauser@gmail.com telefono: 3201941895