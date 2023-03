Finale regionale de La Bella d’Italia delle nevi 2023

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Domenica 26 marzo, al Mediterraneo Restaurant Show si è svolta la Finale Regionale del concorso nazionale “La Bella D’Italia delle Nevi 2023. All’evento hanno partecipato 21 ragazze che nelle precedenti selezioni hanno ottenuto la fascia di bellezza accedendo di diritto alla finale. Un evento organizzato dall’Agenzia Pink Eventi di Fano di Francesca Cecchini agente esclusivista del marchio La Bella D’Italia della Regione Marche e Romagna dal 2015.

Una kermesse presentata dallo speaker radiofonico e presentatore Augusto Alessi e dalla presentatrice e conduttrice televisiva Lara Gentilucci, un duo scoperto dalla Pink Eventi capace di gestire con empatia e leggerezza un evento ricco di emozioni. Non soltanto bellezza, ma anche moda, show e temi sociali come quello del femminicidio, un momento di riflessione dove con le note di Mia Martini si ricordano le donne che ogni anno vengono uccise, un fenomeno quello del femminicidio a cui La Bella D’Italia si oppone sensibilizzando in ogni selezione il pubblico.

Momenti dedicati alla moda con i nuovi arrivi primavera estate di Lety Fashion, con i gioielli made in Italy di WJ gioielli, e non potevano mancare momenti dedicati al canto, due le ospiti speciali: Gloria Vampa cantante emergente che ha cantato in anteprima un inedito che uscirà ad aprile in tutti gli store, e Francesca Pagnini di soli 9 anni che ha emozionato il pubblico con interpretazioni uniche per la sua età come il testo “Se telefonando”.

Applausi per le cantanti e anche per i bambini del concorso “Il Bello e La Bella Baby” , ospiti speciali Angie della Corte 4 anni di Montecchio, Maddalena Costantino 6 anni di Piobbico, Moris Bida 6 anni di Rimini, Giorgia Pierfederici 11 anni di Senigallia, e la corona Baby nazionale 2022 Ginevra Bartolucci 5 anni di Fano. Interessante il momento Live Show dove la parrucchiera Roberta Aureli ha creato un’acconciatura ad Annalisa Pupita corona nazionale La Bella D’Italia 2023. Le finaliste si sono presentate alla giuria e al pubblico nella versione elegante e in costume. Alla giuria l’esperta di moda e look Mary Santini, la ballerina di tango Anna Stolfa, la parrucchiera Roberta Aureli, la titolare di WJ gioielli Ilaria Rugoletti, Silvia Savelli titolare di Lety Fashion, presidente di giuria il dirigente sportivo Pier Paolo Storoni.

La giuria decreta una classifica tale da permettere il passaggio alla finale Nazionale che si terrà in Abruzzo a fine aprile a ben 9 ragazze, oltre l’elezione della Bella D’Italia Winter Tour 2023.

Accedono alla finale nazionale Anna Maria Napolillo, Manila Violini, Giulia Mosca, Giorgia Malgarini, Blanche Eliora Milene Yobo, Beatriz Scortichini, Giada Vitale, Maria Grazia Casale, Yeva Iohvin, conquista l’ambita fasca regionale della Bella D’Italia Marche winter tour 2023 Lucrezia Pierucci premiata da Luca titolare del Mediterraneo, e da Francesca Cecchini che incorona la vincitrice.

L’evento si conclude con un lungo applauso tra sorrisi, lacrime di gioia e sogni, e si torna a casa con le canzoni selezionate dal DJ Roby Revolution che ci ricorda con il testo di Marco Mengoni che questa è l’ultima canzone.

Il tour della Bella D’Italia ripartirà a maggio con tante selezioni estive.

Finale regionale de La Bella d’Italia delle nevi 2023