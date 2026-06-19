Fontana e Morandi hanno “lanciato” il Boomerang Rewind Festival 2026

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Fano (PU) – Partito ufficialmente il Boomerang Rewind Festival edizione 2026. Nella suggestiva cornice della Corte Malatestiana, sono stati il comico Fabrizio Fontana e il cantante Marco Morandi a tagliare il nastro di un evento che ora si sposta al Lido dove da venerdì a domenica si potrà riassaporare il gusto magico di un’epoca indimenticabile di cui si ha avuto un piccolo assaggio grazie all’esposizione di auto d’epoca in piazza XX Settembre e allo show dei Cosplayer “Lady Oscar e le Rose di Versailles”. Sul palco, oltre ai padrini del Festival e agli organizzatori di Onstage, anche l’assessore al Turismo e Grandi Eventi, Alberto Santorelli, il presidente della Fondazione Teatro, Stefano Mirisola, il vicesindaco della Regione Marche, Enrico Rossi e Boo, la mascotte ufficiale del BRF.

Fontana prima, con una carrellata dei sui personaggi celebri e con un monologo a tratti anche profondo, e Morandi poi, con il suo viaggio nel cantautorato anni 80 e 90, hanno fatto da apripista ad una serie di appuntamenti che questa sera, dopo lo start firmato da Mattia Diamantini e la NLAcademy, porteranno al Lido, tra gli altri, Den Harrow, Gianni Drudi e i Gameboy, un Lido già vestito a festa con decine di aree tematiche e postazioni fisse dove, chiudendo gli occhi, sembrerà di fare un viaggio nel tempo a ritroso di oltre 40 anni.

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Il calendario del Boomerang Rewind Festival, ricco come non mai, proseguirà poi sabato quando, gli appassionati di Ritorno al Futuro, potranno dialogare sullo Stage 1 di Largo Seneca con Teo Bellia, doppiatore di Marty McFly (Michael j. Fox) nel film del 1985 assoluto protagonista del BRF grazie al secondo raduno nazionale dedicato alla pellicola e al raduno delle Delorean, la Time Machine del film, presente anche giovedì alla Corte Malatestiana durante il taglio del nastro e che farà bella mostra di se al Lido per tutta la durata del Festival.

Protagonista del sabato, ovviamente, anche la musica con il Karaoke condotto da Daniele Bolla, il concerto omaggio a Michael Jackson della Anthology the Italian Tribute e lo show dello Zoo di Radio 105.

Ma se lo Stage 1 sarà un alternarsi di appuntamenti imperdibili, non da meno sarà lo Stage 2 (Piazzale Amendola) dove sarà proiettata l’intera saga di Ritorno al Futuro (venerdì l’1, sabato il 2, domenica il 3) e dove sabato sono in programma giochi e quiz a cura di Ritorno al Futuro Italia, fino alla House&Disco Night con la reunion di dj fanesi tra cui James Barbadoro, Stefano Mancini, Lucio dj, Mike Tamburini e Gigi D.

Nell’area Cineforum allestita al Club Nautico Fanese, proiezione del film Stregata dalla Luna.

Come detto poi, a impreziosire il Festival saranno le aree tematiche dalla zona Porto al molo di levante, dove gli adolescenti e giovani di una volta (ma anche quelli di oggi), potranno divertirsi con giochi e curiosità di un tempo nel quale sicuramente non c’erano tutte le “comodità” attuali ma nel quale la vita scorreva più lenta e si potevano cogliere anche le sfumature.

PalApice (piazzale molo di Levante): sala giochi a cielo aperto impreziosita da un mega Game Boy, dal Subbuteo e dal Bowling;

Motor Expo: area con esposte Harley Davidson e Go-kart

Vespa Club: esposizione dei modelli più iconici della produzione Piaggio in occasione degli 80 anni dalla nascita della Vespa

Luna Park: area giochi con giostre tipiche degli anni ‘80

Area Doppiaggio: spazio dove poter doppiare, in maniera fedele o irriverente, i film cult del periodo

Baby Boomerang: un gigantesco gioco dell’Oca e tanti altri giochi da tavolo (stand a cura di Aset)

Vinylmarket: esposizione di vinili, ma anche fumetti, abbigliamento e oggettistica vintage

Auto Young Time: esposizione fissa di auto leggendarie

Ritorno al Futuro: raduno nazionale di Ritorno al Futuro e Delorean con la presenza di circa 15 auto tra cui la Time Machine originale del film del 1985

Tattoo Expo Vintage: area tatto e giochi a cura di Underskin Tattoo

Rist80/Cocktail 80: ristorante e cocktail bar con menù dell’epoca a cura di Ziggy Club

Area Stret Food

Il programma completo è su www.boomerangrewindfestival.it