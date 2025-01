Form.Art Marche e CNA: “Manutentore del verde, concluso il corso”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Si è concluso con la consegna degli attestati il secondo corso per manutentori del verde organizzato da Form.Art. Marche CNA di Pesaro e Urbino. Giunto alla sua seconda edizione, il corso (obbligatorio per poter svolgere l’attività di manutenzione del verde come previsto dalla Legge 154/2016), si è svolto durante tutto l’anno: 180 ore di corso con esami finali sia teorici che pratici per verificare la professionalità acquisita. Il corso è servito ad approfondire la conoscenza della flora e a quella delle diverse forme vegetali, composte da una notevole varietà di piante e di fiori.

Ai corsisti sono state fornite informazioni utili per allestire, sistemare e mantenere con cura le aree verdi, le aiuole, i parchi, i giardini pubblici e privati. Dalla messa a dimora delle piante sino alla completa realizzazione dell’area verde, la cui gestione e manutenzione viene fatta con tecniche colturali e applicando la prevista difesa fitosanitaria. Una parte pratica molto importante è stata dedicata all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Sono state fornite istruzioni in merito al recupero e allo smaltimento corretto degli sfalci e delle potature.

Pubblicità

CNA e Form.Art. stanno predisponendo l’avvio di un altro corso per Manutentore del verde.

Per informazioni rivolgersi a: pesaro@fomartmarche.it