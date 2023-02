Fossombrone, presentata la tappa del Giro d’Italia

0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – A Fossombrone si è presentata l’ottava tappa del Giro d’Italia 2023 Terni – Fossombrone. Un palazzetto gremito di amanti delle due ruote e non solo preparato con la massima cura, ha dato vita ad una presentazione degna della corsa ciclistica fra le più importanti a livello mondiale. A fare gli onori di casa, il Sindaco Massimo Berloni che ha accolto con entusiasmo gli intervenuti. Presente anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha ringraziato l’intera organizzazione per questo importante appuntamento sportivo per le Marche.

La tappa, fra le più dure dell’intero giro, è stata presentata dal “Maestro” del ciclismo italiano Davide Cassani che ha sottolineato la grande importanza dell’evento non solo per Fossombrone ma, per l’intera regione.

Grande soddisfazione anche del “regista” organizzativo Alighiero Omiccioli che ha desiderato evidenziare la moltitudine di opportunità per il territorio derivanti da questo nuovo appuntamento sportivo che sarà trasmesso dalle televisioni in mondo visione.

Appuntamento allora per sabato 13 maggio a Fossombrone con il grande ciclismo italiano.

di Giuseppe Frassinelli