Fratelli d’Italia presenta le liste per le regionali

Ancona – Fratelli d’Italia ha presentato ufficialmente le proprie liste in tutti e cinque i collegi per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre, con 30 candidati che rappresentano l’intero territorio marchigiano e che incarnano la qualità della classe dirigente del movimento. Un momento partecipato e carico di entusiasmo, aperto dall’intervento della coordinatrice regionale Elena Leonardi, che ha sottolineato come “questa sia una squadra di persone preparate, con percorsi amministrativi e professionali di spessore, apprezzate dai cittadini e rappresentative di tutte le Marche. Donne e uomini che hanno a cuore la loro terra e la volontà di dare voce a ogni comunità. Un grazie a Francesco Acquaroli per il lavoro straordinario fatto in questi primi cinque anni: siamo orgogliosi di essere al suo fianco”.

La sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha invitato i candidati a vivere questa sfida con determinazione: “Siate concentrati, ambiziosi e coraggiosi. Questa è una battaglia importante e fondamentale, che sono certa vinceremo. Viva Fratelli d’Italia, viva le Marche, viva Francesco Acquaroli e viva l’Italia!”.

Per il coordinatore provinciale di FdI Ancona ed europarlamentare, Carlo Ciccioli “la nostra è una classe dirigente numerosa, qualificata e protagonista, questa lista lo dimostra ancora una volta con forza e credibilità. Un grande in bocca al lupo a tutti per raggiungere i risultati sperati e per la rielezione di Francesco Acquaroli alla guida delle Marche”.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in corsa per la riconferma ha voluto ringraziare personalmente i candidati per l’impegno. “So che state affrontando una campagna elettorale intensa, talvolta avvelenata da accuse e polemiche che non ci appartengono. Noi vogliamo parlare di risultati, idee, progetti, valori e prospettive. I numeri non mentono: la nostra Regione, nonostante anni particolarmente complessi è la seconda in Italia per crescita del PIL nel 2025 secondo le stime Prometeia, siamo tra le Regioni che garantiscono i livelli essenziali di assistenza e grazie alla riforma della sanità stiamo riportando i servizi più vicini ai cittadini, il turismo e l’aeroporto hanno segnato livelli record, siamo la prima Regione per utilizzo di fondi sociali europei e la terza per il FESR. E soprattutto in questi anni non abbiamo aumentato di un euro le tasse dei cittadini marchigiani”.

Acquaroli ha poi tracciato la rotta per il futuro. “Il futuro lo costruiamo insieme, sostenendo le imprese nella transizione tecnologica, rendendo le piccole e medie aziende più forti e capaci di affrontare i mercati globali, aiutando i giovani ad accedere al mondo del lavoro con strumenti concreti di formazione e collegamento con le imprese, e sostenendoli anche nell’acquisto della prima casa, per radicare qui il loro futuro. È un percorso che richiede responsabilità e visione, senza facili promesse e politiche assistenzialistiche, ma con azioni precise e concrete”. Infine, un appello al senso di comunità e responsabilità. “Abbiamo davanti giorni decisivi. Parliamo con i cittadini, raccontando ciò che siamo, ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo. Con il sostegno del Governo Meloni, che ci ha affiancato con misure concrete – dal Commissario per l’Alta velocità alla ZES estesa anche alle regioni in transizione, dagli investimenti per le infrastrutture ai fondi per il ripristino del territorio dopo l’alluvione – possiamo dire con certezza che i risultati di questi primi cinque anni sono la migliore garanzia di ciò che verrà. Numeri inconfutabili. Con determinazione e con il cuore, continueremo a dare risposte ai giovani, agli imprenditori e a tutti i marchigiani che amano questa terra straordinaria”.