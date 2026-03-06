Furlo, telecamere e sale multimediali per osservare il nido dell’aquila reale

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Grazie all’importante investimento del Gal Montefeltro Sviluppo, con il sostegno del Psr Marche 2014–2020, è stato installato nella Riserva del Furlo un sistema di rilevamento e registrazione delle attività dell’avifauna rupicola locale, in primis dell’aquila reale e del falco pellegrino. «Si tratta di uno strumento significativo per il monitoraggio e lo studio naturalistico-ambientale – dice Giuseppe Paolini, presidente della Provincia che è l’ente gestore della Riserva – ma anche per la valorizzazione del materiale selezionato in termini di informazione, educazione ambientale e divulgazione scientifica nella logica della conservazione e della tutela ambientale». Nell’aula didattica del Centro Visite della Riserva, i visitatori potranno quindi osservare in diretta quello che succede al nido dell’aquila reale, visionando anche i suggestivi video che nel corso dell’anno saranno prodotti. «Del resto – prosegue il presidente – la presenza stabile nei decenni di una coppia di aquile reali nella Gola è un indubbio indicatore del buono stato di salute e di conservazione dell’ecosistema e dell’habitat specifico necessario alla sopravvivenza di questo straordinario rapace. Tutto questo è testimoniato anche da una nidificazione che si ripete tutti gli anni alla Gola, segnale positivo per la biodiversità della Riserva».

E proprio nelle scorse ore è arrivata l’attesa deposizione delle uova della coppia di aquile reali presenti stabilmente nella Riserva. A darne notizia sono stati i volontari dell’associazione “I Birders del Furlo” – costantemente impegnati nelle attività di monitoraggio della fauna selvatica e dei rapaci – che hanno documentato i voli a festoni, gli accoppiamenti, la scelta e la sistemazione del nido. Che è esattamente quello dello scorso anno: «Resta solo da attendere la schiusa, che dovrebbe avvenire tra l’8 e l’11 aprile», conferma Maurizio Saltarelli, membro del gruppo dei “Birders”.

PUNTI INFORMATIVI – Rinnovata la virtuosa collaborazione con il comitato provinciale Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) per la gestione dei servizi informativi nel Centro Visite della Riserva e nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie con annesso sito archeologico delle due gallerie romane (località Villa Furlo, Comune di Fermignano). Ripartono quindi da marzo le aperture dei punti informativi con l’impiego di personale formato che, nelle attività di accoglienza e informazione assicura una valorizzazione del territorio con un corretto passaggio di informazioni delle eccellenze naturalistiche e storico-culturali della Riserva e dei cinque Comuni afferenti. Un servizio che fornisce indicazioni per una fruizione sostenibile e consapevole del territorio, anche a persone con disabilità o autistiche».

A marzo il Centro Visite della Riserva sarà aperto ogni sabato dalle ore 13:30 alle 16:30 e ogni domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Mentre Santa Maria delle Grazie e il sito archeologico saranno aperti ogni sabato e domenica di marzo dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Genitori e figli per l’Inclusione di Fano e con LinKaut di Rimini, il Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi Torini ubicato nel Centro Visite della Riserva, già accessibile a persone con disabilità motoria, dallo scorso ottobre è anche fruibile nei contenuti da persone con disabilità sensoriali e cognitive o autistiche. Accanto ad ogni installazione museale sono stati predisposti QRCode che se inquadrati riproducono audio, video e testi sulle principali caratteristiche del materiale esposto tra cui rocce, fossili, animali imbalsamati, collezione di farfalle.

Per info: Centro Visite della Riserva; riservafurlo@provincia.ps.it; 0721.700041; 0721.3592383.