Futsal, nelle Marche la Coppe Italia maschili

Ancona – Negli occhi ancora un Pala Triccoli, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Da Jesi ad Ancona il passo è breve: le Marche per il secondo anno di fila ospiteranno il maxi evento del Futsal maschile, che comprende le corse alle coccarde tricolori di tutte le categorie (Final Eight di Serie A e B, Final Four di Serie A2 Élite, A2, C e Under 19) in programma dal 20 al 29 marzo. Un concentrato di emozioni, che fungerà da apripista a un appuntamento indimenticabile per la Regione adriatica e per tutta Italia: dall’8 al 10 maggio Pesaro sarà la sede della Final Four di UEFA Futsal Champions League, la prima della storia nel Bel Paese.

SERIE A – Al PalaPrometeo Estra di Ancona andrà in scena la quarantesima edizione della Coppa Italia di Serie A, dal 25 al 29 marzo: si parte di mercoledì con i primi due quarti, che si completano il giorno dopo; venerdì tradizionale giornata di riposo, sabato le semifinali prima del gran finale, previsto per domenica. Sky Sport e il canale YouTube della Divisione Calcio a 5 garantiranno una copertura totale del maxi evento marchigiano, illuminando la Serie A e tutte le altre competizioni.

CONFERENZA STAMPA E SORTEGGI – La conferenza stampa e i sorteggi per il maxi evento si svolgeranno giovedì 12 marzo alle ore 12 – in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione – presso l’iconica Mole Vanvitelliana di Ancona, complesso monumentale del XVIII secolo progettato dall’omonimo architetto Luigi Vanvitelli nel porto di Ancona.

CLINIC – Tra le varie attività in programma durante il maxi evento, spicca un appuntamento imperdibile, dal respiro internazionale. Domenica 29 marzo è in programma al PalaPrometeo Estra un clinic per allenatori di calcio a 5 condotto da relatori d’eccezione: sul palco dell’Auditorium dell’impianto anconetano, infatti, saliranno Salvo Samperi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di futsal, e lo storico allenatore spagnolo Venancio Lopez, che ha guidato la selezione iberica dal 2007 al 2018.

CASTIGLIA – “Il futsal mette in scena le sue meraviglie”. Con questa espressione il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia introduce il maxi evento stagionale: “Un territorio di riferimento per il futsal italiano, sia per tradizione sia per partecipazione. Voglio ringraziare il Presidente Acquaroli, il quale ha voluto fortemente che il nostro grande spettacolo tornasse nel suo territorio prima della storica organizzazione della Final Four di Champions a Pesaro. Siamo davvero lieti di avere un partner d’eccezione come la Regione Marche, grazie anche al Comitato Regionale Marche per il decisivo supporto nella costruzione e promozione di questo evento”. Prima della kermesse continentale, la manifestazione per eccellenza. “La Coppa Italia rappresenta da sempre uno degli eventi più significativi della nostra stagione sportiva, capace di coinvolgere società, atleti, addetti ai lavori e appassionati, che nei palasport di tutta Italia rinnovano ogni anno un forte senso di appartenenza per tutto il movimento, con una copertura totale da parte di Sky Sport e del nostro canale YouTube. L’obiettivo della Divisione Calcio a 5 resta quello di promuovere e valorizzare costantemente il futsal italiano, favorendone la crescita sotto il profilo sportivo, organizzativo e culturale, spinti da una positività travolgente per tutto il movimento”.

ACQUAROLI – “Le Marche continuano a regalare emozioni sportive come capitale del futsal italiano – afferma il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. Dopo il successo di pubblico registrato al PalaTriccoli di Jesi, la prossima primavera sarà Ancona ad ospitare l’evento della Coppa Italia maschile, manifestazione di portata nazionale che vedrà impegnate tutte le categorie, dalla Serie A fino all’Under 19. Grazie anche alle dirette televisive e alla presenza di squadre, tecnici e staff, è un’importante occasione di promozione turistica e valorizzazione delle nostre eccellenze e della nostra innata capacità di accoglienza, contribuendo alla destagionalizzazione delle presenze. L’evento di Ancona farà poi da apripista ad un altro momento rilevante per la nostra regione, la prima Final Four di UEFA Futsal Champions League in Italia, a Pesaro dall’8 al 10 maggio 2026. Crediamo fortemente nello sport come veicolo fondamentale di aggregazione e formazione prezioso per i nostri giovani, offre opportunità di confronto con grandi campioni e permette di migliorarsi da un punto di vista sia tecnico che umano. Il calcio a 5, fatto di competizione, gioco di squadra, condivisione, amicizia e passione, dimostra ancora una volta come lo sport possa essere motore di crescita sociale e risorsa che ci consente di far conoscere le nostre Marche nel mondo”.

SILVETTI – “Come città di Ancona siamo lieti di ospitare questo importante evento – esordisce il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti -, in un anno che si è aperto i primi giorni di gennaio con il passaggio della Fiamma Olimpica e proseguito poi con tutta una serie di appuntamenti sportivi di livello. La Final Eight di Serie A di futsal ad Ancona è un momento clou per questo sport che conta importanti atleti e tantissimi appassionati. Manifestazioni di questo livello sono uno stimolo fondamentale per lo sviluppo dello sport sul territorio. Lo sport insegna i giusti valori della vita e una virtuosa sinergia tra soggetti pubblici e privati in nome della sua promozione, soprattutto tra i giovani. Quest’evento è anche occasione per il nostro territorio di farsi conoscere a livello nazionale mettendo in gioco la nostra accoglienza e offrendo ai nostri ospiti le nostre eccellenze”.

PANICHI – “Ancora una volta le Marche saranno l’ombelico del futsal italiano – esordisce il Presidente del Comitato Regionale Marche della LND Ivo Panichi – Siamo veramente orgogliosi di poter ospitare nella nostra splendida regione, per il secondo anno consecutivo, la Final Eight di Coppa Italia di Serie A e di tutte le altre categorie nazionali maschili. Ringrazio la Divisione Calcio a 5 per averci scelti di nuovo, e ringrazio la Regione Marche e il Comune di Ancona per aver spalancato le porte a questo grandissimo evento che porterà migliaia di appassionati nei nostri territori. Dopo il successo di Jesi a marzo 2025, spetterà ad Ancona accogliere il grande pubblico del calcio a 5 italiano. Ricordo ancora il pienone del PalaTriccoli di quasi un anno fa e, addirittura, tantissime persone in fila fuori dal palasport a finale iniziata. Il PalaPrometeo Estra di Ancona può accogliere fino a 5000 spettatori e la nuova sfida è riempirlo a festa. La fame di futsal nella nostra regione è altissima, sono convinto che raggiungeremo l’obiettivo. Nel lungo weekend di Coppa Italia, i nostri campionati regionali e provinciali saranno fermi, lasciando liberi tutti i tesserati marchigiani di godersi il grande spettacolo. Stiamo lavorando a supporto della Divisione Calcio a 5 affinché possa andare in scena, anche quest’anno, una manifestazione di grande successo e divertimento, per tutti”.

LUNA – “Ringrazio la Divisione Calcio a 5 e le federazioni locali per la fiducia nella nostra regione: quando si ripete una manifestazione l’anno successivo vuol dire che si è stati bene – spiega il Presidente del CONI Marche Fabio Luna -. Qui nelle Marche, quando si organizza un evento sportivo, diventa l’orgoglio di tutti. La Coppa Italia di calcio a 5 per noi conta tantissimo, è un veicolo che genera più interesse, più tesserati e una promozione turistica grazie a tutti quei valori propri dello sport. Sicuramente la componente geografica ci aiuta, ma la buona riuscita di un evento qui nelle Marche è figlia delle persone che ci lavorano, dei veri professionisti sportivi”.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

PALAPROMETEO ESTRA – ANCONA

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 25 MARZO

1) 1ª estratta G1-1ª estratta G3 ore 18, diretta YouTube

2) 1ª estratta G2-2ª estratta G3 ore 20.30, diretta YouTube

GIOVEDÌ 26 MARZO

3) 2ª estratta G2-3ª estratta G3 ore 16.30, diretta YouTube

4) 2ª estratta G1-4ª estratta G3 ore 19, diretta YouTube

SEMIFINALI – SABATO 28 MARZO

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 18.30, diretta Sky Sport e YouTube

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 21, diretta Sky Sport e YouTube

FINALE – DOMENICA 29 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 19, diretta Sky Sport e YouTube