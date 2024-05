Giro d’Italia 2024, ecco come cambia la viabilità per l’arrivo a Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – In data 16 maggio passerà il Giro d’Italia con arrivo a Fano in viale Gramsci. Il passaggio della 12° tappa del Giro d’Italia tocca vari territori nella Regione Marche da Martinsicuro a Fano con divieti di transito e sosta lungo tutto il percorso. Le strade evidenziate in rosa nella tavola allegata saranno percorse dal giro, che entrerà nel territorio alle ore 16:20 circa e verranno chiuse al transito dalle ore 13:00 circa. La riapertura della circolazione di veicoli e pedoni avverrà esclusivamente dopo il transito del motoveicolo della scorta della Polizia Stradale con bandierina verde che scorterà l’ultimo corridore professionista e quindi dopo il passaggio dell’autoveicolo dell’Organizzazione recante il cartello “fine gara”.

Logistica, traffico e divieti per la tappa del Giro d’Italia Martinsicuro – Fano

Il percorso sul territorio comunale– La carovana arriverà da San Costanzo sulla Strada Provinciale 16 a Fano intorno alle 16:20 circa e proseguirà su tutto il territorio comunale nelle seguenti vie:

AREA TRATTO VIA MONETA VIA MANDELA VIA MONTALCINI VIALE MATTEI DA Via Montalcini a via Papiria VIA PAPIRIA ZONA TRE PONTI da via Mattei a Strada Loc. Madonna Ponte Loc. Petruccia CAVALCAVIA TRE PONTI TRE PONTI Strada Loc. Madonna Ponte Loc. Petruccia STRADA COMUNALE PETRUCCIA Località Chiaruccia Comunale Petruccia (TRE PONTI) VIA TOMMASO CAMPANELLA Da strada Località Chiaruccia Comunale Petruccia a Strada Loc. Chiaruccia Provinciale 92 Cerbara VIA LOC. CHIARUCCIA Provinciale 92 Cerbara Da Via Campanella a via VI Strada VIA VI STRADA (Provinciale 92 Cerbara) Da Strada Loc. Chiaruccia Provinciale 92 Cerbara a via I strada VIA I STRADA Da via VI Strada a via A. Einstein VIA ALBERT EINSTEIN SP3 FLAMINIA Da Via Einstein a Via Patuccia VIA PATUCCIA Loc. Ferretto Strada comunale del Giardino Loc. Rosciano -Strada Comunale di Monte Giove nuova Loc. Rosciano – Strada Comunale di Monte Giove Da via Loc. Rosciano -Strada Comunale di Monte Giove nuova a via Loc. Forcolo – Strada Comunale di Monte Giove Loc. Forcolo – Strada Comunale di Monte Giove Da via Loc. Rosciano – Strada Comunale di Monte Giove a via Monfalcone MONFALCONE Da strada loc. Forcolo Comunale di Monte Giove e strada nazionale Flaminia STRADA NAZIONALE FLAMINIA Da via Monfalcone a via Brigata Messina VIA ROMA Da VIA BRIGATA MESSINA a VIA ALDO MORO VIA ALDO MORO Da via Roma a viale Italia VIALE ITALIA Da via Aldo Moro a via della Giustizia VIA DELLA GIUSTIZIA Da viale Italia a via Giuliano Persiutti VIA DELLA LISCIA Da via Persiutti a viale Bruno Buozzi VIALE BRUNO BUOZZI Da via della Liscia a via Nazario Sauro VIA NAZARIO SAURO Da viale Buozzi a viale Adriatico VIALE ADRIATICO Da Vaile Nazario Sauro a via Battisti VIALE CESARE BATTISTI Da viale Adriatico a via Cavallotti VIA FELICE CAVALLOTTI Da via Battisti a viale XII Settembre VIALE XII SETTEMBRE Da Via Cavallotti a viale Grasmci VIALE ANTONIO GRAMSCI (ARRIVO) Da Via XII Settembre a via Nino Bixio

Divieti sul tragitto – sull’area del tragitto il divieto di sosta con rimozione sarà esteso dalle ore 08:30 di giovedì16 maggio fino al completo passaggio della competizione con la chiusura totale al traffico prevista dalle ore 13.00 circa fino ad avvenuto passaggio prevista alle 18:00 circa.

Divieti nelle aree di arrivo – l’area di arrivo è costituita dalle aree evidenziate nel documento allegato. In questa zona il divieto di sosta con rimozione partirà dalle ore 16.00 di mercoledì 15 maggio e terminerà alle ore 23.00 di giovedì 16:00 maggio per allestimento zona arrivo.

Il divieto di transito sarà invece attivo dalle ore 18.00 di mercoledì 15 maggio fino alle ore 23.00 di giovedì 16 maggio. Nel parcheggio Foro Boario i divieti di transito e sosta partiranno dalle ore 20:00 di mercoledì 15 maggio fino al termine della manifestazione (presumibilmente ore 23:00 di giovedì 16 maggio)

Porte della città e accesso residenti– L’accesso al centro storico sarà limitato già dalle ore 13:00 fino a fine gara in quanto il giro percorrerà le aree adiacenti al centro storico. Si consiglia quindi di parcheggiare nelle aree esterne al centro storico e di raggiungere il centro a piedi dalle 13:00 circa di giovedì 16 maggio. L’uscita invece potrà avvenire da via Colombo attraverso la zona mare percorribile per veicoli di altezza massima pari a 3,5 metri sia per Ancona che per Pesaro.

Divieti nelle aree limitrofe all’area di arrivo – durante la giornata del 16 maggio i percorsi alternativi sono i seguenti:

DALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDI’ 15/05/2024 ALLE ORE 13:00 DI GIOVEDI’ 16 MAGGIO (dalle 13:00 di giovedì 16 maggio fino al termine della manifestazione entreranno in vigore le discipline della circolazione in analogia al percorso previsto per il Carnevale di Fano)

DA PESARO AD ANCONA

VIA da Pesaro VIALE I MAGGIO VIA MORGANTI VIA della Paleotta VIA della Giustizia Via della Trave Via Aldo Moro tutte le direzioni

DA ANCONA A PESARO

VIA Viale Piceno Via Fragheto Via Mattei Via Papiria Via Pertini VIA Aldo Moro VIA della Trave VIA della Giustizia Via della Liscia Viale I Maggio direzioni Pesarro

DA ROSCIANO A PESARO

VIA Via Roma Via Pertini VIA Aldo Moro VIA della Trave VIA della Giustizia Via della Liscia Viale I Maggio

dalle ore 13:00 alle ore 19:00 di giovedì 16/5/24 nel seguente itinerario:

VIA TRATTO DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE da Pesaro VIALE I MAGGIO VIA MORGANTI VIA MODIGLIANI DOPPIO SENSO DI MARCIA con eliminazione della pista ciclabile e divieto sosta ambo i lati VIA DI VILLA TOMBARI Da Via Modigliani a Piazzale Campioni dello Sport SENSO UNICO direzione AN-PESARO con eliminazione della pista ciclabile Da via Modigliani a via della Trave SENSO UNICO direzione ANCONA-PESARO con divieto sosta ambo i lati con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Modigliani PIAZZALE CAMPIONI DELLO SPORT SENSO UNICO direzione MARE-MONTE VIALE FRUSAGLIA ROTATORIA VIA DELLA TRAVE VIALE ALDO MORO VIA DELLA FORNACE SP45

DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

direzione ANCONA-CASELLO A14 dalle ore 13:00 circa alle ore 19:00 di giovedì 16/5/24 nel seguente itinerario:

VIA TRATTO DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE dalla SS16 VIALE PICENO VIA FRAGHETO VIA DELLE QUERCE VIALE MATTEI VIA DEL FIUME VIA SAN LAZZARO-VIA DELLA COLONNA VIA DELLA COLONNA VIA PAPIRIA VIA DELLA COLONNA-INNESTO A14 INNESTO A14 con rotatoria con SS73 bis

DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE direzione ANCONA-PESARO (NO A14)

dalle ore 13:00 circa alle ore 19:00 di giovedì 16/5/24 nel seguente itinerario:

VIA TRATTO DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE dalla SS16 a VIALE PICENO VIA FRAGHETO VIA DELLE QUERCE VIALE MATTEI VIA DEL FIUME VIA SAN LAZZARO-VIA DELLA COLONNA VIA DELLA COLONNA VIA PAPIRIA VIA DELLA COLONNA-INNESTO SS73BIS (SUPERSTRADA) INNESTO SS73BIS (SUPERSTRADA) USCITA BELLOCCHI SP92 DIREZIONE BELLOCCHI

Viabilità verso zona Industriale per mezzi pesanti: i mezzi superiori a 3,5 tonnellate potranno raggiungere la zona industriale attraverso il transito da uscita Autostrada a SS73 Bis fino alla zona industriale di Bellocchi. Per i mezzi pesanti inoltre si consiglia ingresso uscita autostrada presso il casello di Marotta e Pesaro

Scuole – In accordo con le autorità competenti è stata emessa un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale per giovedì 16 maggio (Ordinanza n. 8 del 3/05/2024 ).