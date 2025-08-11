Girolomoni, oltre 90mila quintali di grano nei campi della Cooperativa

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un grano di qualità pronto a diventare pasta che racconta le Marche anche attraverso il grande esordio di Inizio, la varietà di grano duro selezionata appositamente per il biologico. È il bilancio della Cooperativa agricola Girolomoni rispetto alla mietitura 2025, al termine della quale si è registrata una resa media discreta, aiutata dall’andamento climatico migliore rispetto al 2024. Pur tenendo conto delle ovvie differenze che ci sono tra le oltre 400 aziende agricole per altitudine – tra alta collina e fondo valle – o per latitudine – tra pesarese e ascolano – parliamo alla fine di un totale di circa 90mila quintali di grano duro con una qualità tale da garantire una buona resa sia alla molitura che nella successiva pastificazione. Risultati positivi che sono stati conseguiti anche per i “grani antichi” Khorasan Graziella Ra e Senatore Cappelli.

“Era anche l’anno di Inizio – spiega Giovanni Battista Girolomoni, presidente dell’omonima Cooperativa agricola bio – la varietà che abbiamo studiato in collaborazione con Natura Sì, il Crea di Foggia e l’Università di Pisa, nell’ambito di un progetto di ricerca e selezione guidato dalla “Fondazione Seminare il Futuro”. È stata, nel complesso, una campagna positiva per i nostri agricoltori biologici, pur con alcune differenze significative tra le aziende conferenti, sia in termini di resa quantitativa che qualitativa”.

Ora la sfida si sposta dai campi alla valorizzazione del prodotto sugli scaffali dei consumatori che è la partita essenziale per decretare la sostenibilità economica delle aziende agricole e della cooperativa. “Il nostro obiettivo – conclude Girolomoni – è far tornare ad essere protagonista il mondo rurale attraverso la trasformazione del grano in semola e poi in pasta biologica. In questo modo i produttori agricoli, trasformando essi stessi quello che coltivano, tornano ad essere produttori di cibo, e non semplicemente di una commodity da mettere sul mercato. Un modo concreto per contribuire a restituire dignità alla nostra terra”.