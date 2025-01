Hospice Pediatrico, si procede spediti verso l’accordo di programma

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si procede verso il nuovo Hospice Pediatrico. Questa mattina, presso la sede della Regione Marche, si è svolta la conferenza preliminare dei Servizi necessaria per avviare l’accordo di programma volto alla realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico nella città di Fano. All’incontro hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti a partire dalla Regione Marche, fino alla Provincia di Pesaro Urbino, al Comune di Fano e all’Azienda Sanitaria Territoriale, dimostrando un forte impegno collettivo verso questo importante progetto. Il Vice Sindaco Loretta Manocchi ha dichiarato: “Oggi è un giorno significativo per la nostra città. La piena disponibilità e il consenso di tutti gli enti coinvolti dimostrano quanto sia condiviso l’obiettivo di realizzare un Hospice all’avanguardia. Questo progetto non solo rappresenta un’opera di alto livello progettuale, ma è anche un segno concreto del nostro impegno nel garantire assistenza specializzata ai piccoli malati e supporto alle loro famiglie”. Il progetto prevede rilevanti interventi urbanistici, tra cui la riclassificazione di alcune zone del Piano Regolatore Generale e la modifica della destinazione d’uso dell’area interessata. In particolare, è prevista l’eliminazione del tratto stradale che attraversa l’area destinata alla nuova struttura, compreso il collegamento tra via Brunetti e via Del Tiglio. Questo intervento consentirà un assetto urbanistico e spaziale ottimizzato, fondamentale per la realizzazione dell’Hospice. Il Vicesindaco Loretta Manocchi ha aggiunto: “La collaborazione attiva del Comune di Fano è stata determinante fin dall’inizio. Siamo pronti a sostenere tutte le azioni necessarie per l’analisi e l’attuazione delle varianti urbanistiche richieste, con l’obiettivo di creare uno spazio che rispetti standard qualitativi elevati e risponda alle necessità di chi lo utilizzerà”.

Il Vice Sindaco ha concluso evidenziando che: “Il progetto dell’Hospice pediatrico, oltre a rappresentare un’innovazione architettonica e urbanistica, è destinato a diventare un punto di riferimento per la qualità dell’assistenza sanitaria nella Regione Marche, contribuendo a valorizzare ulteriormente il territorio di Fano”. L’iniziativa segna un passo importante verso la realizzazione di una struttura all’avanguardia, che offrirà assistenza specializzata e rappresenterà un significativo progresso urbanistico e sanitario per la comunità di Fano.

