I maestri di oggi, i Sinner di domani

Pesaro – Giovani Sinner crescono, ma per crescere bene hanno bisogno di una buona guida. Asi Pesaro Urbino non ha dubbi a riguardo, e anche quest’anno si è fatta trovare pronta proponendo la quinta edizione del Corso di formazione per istruttori di Tennis di I° livello, in programma a Fano dal 26 al 29 marzo 2026. Dalla teoria alla pratica, dalla psicologia sportiva alla parte più tecnica: sarà un percorso formativo a tutto tondo, con esperti del settore pronti a fornire tutti gli strumenti per l’insegnamento di uno degli sport più in voga del momento, e che richiede istruttori competenti all’altezza di un settore in piena espansione.

Il corso è rivolto a laureati e laureandi in scienze motorie e scienze della formazione, così come ad allenatori sportivi, tecnici e preparatori fisici e atletici che lavorano nel mondo del tennis. Grazie al corso si potranno apprendere le nozioni e le tecniche fondamentali per svolgere e gestire attività con gruppi di bambini, ragazzi e adulti all’interno dei Circoli Tennis, attraverso lezioni teoriche (che si svolgeranno nei locali di Ethica Center, in via Mattei 24/P) e formazione pratica (al Circolo Tennis di Sant’Orso, in via Sant’Eusebio). Seguirà un tirocinio di 10 ore da svolgere in qualsiasi circolo tennis ASI o FITP. Previo superamento delle prove tecnico-pratiche, al termine del corso verrà rilasciato un brevetto valido in tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla nuova riforma dello sport, in linea con la normativa fiscale per i contratti sportivi.

Come per tutti gli altri corsi targati ASI Pesaro Urbino, il vero valore aggiunto va individuato nella competenza e nella professionalità dei formatori. Tra questi ci sarà anche il dottor Sammy Marcantognini, che si occuperà della parte relativa alla psicologia sportiva e alla metodologia della comunicazione dell’allenatore con l’infante. Altrettanto importante sarà la presenza di Gino D’Angelo, maestro nazionale e consulente per l’impiantistica sportiva che curerà la parte tecnico-sportiva. Tra i docenti anche la presidente di ASI Pesaro Urbino Francesca Petrini e il responsabile Jacopo Barattini. A completare l’offerta formativa – a cura di altri formatori ASI – anche una parte dedicata alla fiscalità e a ulteriori nozioni generiche riguardanti lo sport.

Marcantognini e D’Angelo saranno impegnati – sempre al Circolo Tennis di Sant’Orso – anche nel workshop di formazione ASI, contenuto all’interno del corso, dal titolo ‘Nuove prospettive nell’insegnamento del tennis. Didattica, organizzazione e imprenditorialità’. Previsto per sabato 28 marzo dalle 9 alle 18, è rivolto a tecnici, allenatori e collaboratori sportivi, ed è valido per l’aggiornamento del tesserino tecnico ASI.

Le iscrizioni al Corso di formazione per istruttori di tennis di I° livello sono già aperte, e chiuderanno alle ore 12 del 24 marzo. I posti sono limitati. Per iscriversi basta compilare il form online (https://forms.gle/YEGq7sw8vLxg1PGE8). La quota comprende il tesseramento ASI e il Diploma di istruttore di tennis ASI di 1º livello con tesserino e iscrizione all’Albo nazionale ASI, valido per due anni e rinnovabile. Ci si può già iscrivere anche al Workshop, sempre compilando l’apposito form (https://forms.gle/sDgaBFpEX1tArZvo9). Per qualsiasi informazione è sufficiente telefonare al numero 331 6601140, oppure scrivere a infomail@asimarche.it.