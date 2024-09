I pensionati dell’agricoltura nella Capitale italiana della cultura

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un’onda colorata di verde ha coperto oggi, via San Francesco e piazza del Popolo per la XIII Festa Interregionale del Pensionato, evento organizzato dalle Anp-Cia di Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria, che ha portato nella Capitale italiana della cultura, dopo la tappa urbinate, circa 500 ex agricoltori provenienti da tutto il centro Italia.

«Siamo onorati di poter accogliere questo appuntamento nell’anno della Capitale. È un modo per siglare ancora una volta il legame di questo territorio con il mondo agricolo a cui deve tanto» ha detto il sindaco Andrea Biancani in apertura agli interventi.

Tra i temi ripresi dal primo cittadino, quello del ruolo degli agricoltori per la tutela del territorio, «Negli ultimi 40 anni, le campagne hanno perso molti dei loro presidi a causa delle difficoltà incontrate dal settore agricolo. Un settore che era e rimane fondamentale, soprattutto per arginare le conseguenze di eventi metereologici sempre più estremi causati dal cambiamento climatico». Per Biancani, gli agricoltori sono figure essenziali «anche per la valorizzazione del territorio e, parallelamente, del racconto e della sua promozione; così come per la produzione di eccellenze enogastronomiche – dal vino all’olio, passando per i salumi e i formaggi – che solo le medio-piccole realtà e il lavoro degli agricoltori sono in grado di produrre e difendere».

E, anche se «Solitamente Pesaro si sente poco agricola, in realtà non è così. Sono numerosi gli imprenditori e le attività agricole presenti nel nostro territorio, in particolare le meravigliose colline che lo compongono», per questo «Il comune deve fare sinergia con gli altri limitrofi per attuare politiche che sostengano il settore. Non è un caso abbia indicato un’apposita delega di un assessorato (quello di Maria Rosa Conti, ndr); è un modo anche per presidiare ed essere partecipi a tavoli interistituzionali sui temi cari alla categoria».

Il riferimento del sindaco è rivolto, in particolare, «alle pensioni basse – argomento fondamentale per i pensionati Cia quanto per le nuove generazioni – e alla sanità: chi ha dedicato una vita a questo mondo straordinario, quello dell’agricoltura, facendo spesso sacrifici e una vita lavorativa fisicamente molto impegnativa, deve aver garantiti i servizi pubblici sanitari. Servizi che, anche nel nostro territorio, sono in grave difficoltà».

Sul palco di Pesaro della XIII Festa Interregionale del Pensionato i rappresentanti delle associazioni CIA: Sabina Pesci, presidente CIA Pesaro; Cristiano Fini, presidente CIA Agricoltori Italiani; Giancarlo Sperindio, coordinatore CUPLA Marche; Nevio Lavagnoli, presidente ANP CIA Marche; i presidenti Anp-CIA Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana Sardegna e Umbria. Coordinamento di Maurizio Romagnoli, presidente ANP CIA Pesaro.