“I Sapori del Borgo”: cena itinerante a Mombaroccio

0 Condividi Facebook Twitter

Mombaroccio (PU) – Una sera di fine estate, un centro storico incantevole, i piaceri della tavola: sono questi gli ingredienti de “I Sapori del Borgo” in programma lunedì 8 settembre dalle ore 19.00 a Mombaroccio. Confcommercio Marche Nord con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco propone una cena itinerante (a partire dalle 19.00) sotto le stelle degustando tante prelibatezze locali, accompagnate dai vini del territorio, preparate da quattro ristoranti-agriturismi di Mombaroccio.

​

Pubblicità

Il menù prevede: Lombo di maiale cotto a bassa temperatura in salsa di patate con cipolla croccante – Ristorante “La Coppa”; Lasagne della tradizione – Agriturismo “Mimulus”; Porchetta tipica in crosta croccante con patate arrosto – Ristorante “Piccolo Mondo”; Dolci: Crostata, cantucci della tradizione assortiti, ciambellone d’autunno, anicetti ubriachi – Ristorante “Mondrigo”. La serata sarà allietata, nel giardino di Palazzo Del Monte, da un concerto musicale.

Il costo del menù completo itinerante all’interno del borgo è di euro 35,00. Per i bambini è possibile acquistare un piatto singolo a euro 10,00. I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.

In caso di pioggia la cena completa si svolgerà all’interno di Palazzo Del Monte.

Info, prenotazioni e prevendite: tel. 0721698205 – 0721698281 – segreteria@ascompesaro.it.