I venerdì del Carnevale: al Masetti Cinema “Una barca in giardino”

Fano (PU) – Si concluderà venerdì prossimo, 13 febbraio alle ore 17:30, il ciclo degli appuntamenti organizzati per i più piccoli dal Cinema Masetti per celebrare lo storico Carnevale di Fano. Il film di animazione in programma questa settimana sarà un vero e proprio gioiello di animazione, intitolato Una barca in giardino e diretto da Jean-François Laguionie, considerato uno dei migliori cineasti dell’animazione francese.

La storia ha inizio nei primi anni Cinquanta, sulle rive del fiume Marna non lontano da Parigi, dove un ragazzino di undici anni di nome François osserva con curiosità il progetto che sta prendendo vita nel giardino della sua famiglia: una barca a vela, una replica della celebre imbarcazione del marinaio Joshua Slocum, il primo ad aver fatto il giro del mondo in solitaria in barca a vela (da qui il titolo originale dell’opera: “Slocum et moi”). Mentre la costruzione procede, il giovane François passa dall’infanzia all’adolescenza, in una Francia segnata dal dopoguerra. Lo sguardo affettuoso e poetico che rivolge ai suoi genitori diventa la chiave per comprendere il legame profondo che lo unisce alla sua famiglia. La barca non rappresenta solo un progetto di costruzione, ma un simbolo del sogno che si realizza, un sogno che François condividerà con suo padre e sua madre. Questa avventura li porterà a scoprire una nuova rotta dove realtà e fantasia si intrecciano, tra il desiderio di partire e l’emozione di navigare verso l’ignoto.

Una barca in giardino è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024 e al Festival del cinema d’animazione di Annecy 2024, riscuotendo numerosi apprezzamenti. Come per ogni spettacolo di questo ciclo, il biglietto di ingresso sarà in vendita con posto unico a soli 6 euro, ma tutti coloro che possiedono la tessera della Carnevalesca potranno usufruire dell’ingresso a prezzo ridotto o con la formula speciale 2×1.

Anche questa settimana, a tutti i bambini presenti saranno donate le classiche caramelle che da sempre contraddistinguono le sfilate del Carnevale fanese.

Ricordiamo però che la serie di appuntamenti con i venerdì animati non finiscono qui. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 20 febbraio, infatti sempre alle ore 17:30, con La piccola Amelie.