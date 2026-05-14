I Week end Gastronomici di Confcommercio continuano tra borghi e sapori autentici

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Pesaro – Non c’è niente di meglio di una gita fuoriporta per staccare la spina, gustare piatti prelibati e scoprire il fascino dei borghi marchigiani. Bellezza e sapori autentici si incontrano con i Week End Gastronomici: con l’edizione primaverile, si è aperto il 43esimo anno di una delle manifestazioni più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa e curata come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme a FIPE – Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino.

Queste le tappe di domenica 17 maggio: Civico 14+5 – Apecchio (338.9769898); Da Matteo – Colli al Metauro (333.6603166); Il Torchio – Montefelcino (0721.728100 – 339.8066070); Locanda dal Tedesco – Borgo Pace (0722.88952).

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I Week end Gastronomici sono in programma fino al 7 giugno, in 37 ristoranti di 25 località della provincia di Pesaro Urbino e del Montefeltro. Da oltre quattro decenni valorizzano e promuovono ristorazione e borghi, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Il rapporto tra qualità e prezzo la formula vincente. Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro, il sottotitolo.

Un territorio da scoprire accompagnati dal libretto-guida che, oltre a tutte le informazioni sui ristoranti e ai menù, riporta utilissimi suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. Particolare risalto ai Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”.

I Week end Gastronomici sono realizzati grazie al sostegno della Camera di Commercio delle Marche, agli Enti Bilaterali Provinciali del Commercio e del Turismo e a RivieraBanca.

La guida con tutte le informazioni è scaricabile e consultabile nel sito confcommerciomarchenord.it