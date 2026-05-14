Colli al Metauro, arriva l’Indirizzo Musicale al “Leopardi”

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Colli al Metauro (PU) – Un traguardo storico per l’istruzione e la cultura del territorio: l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Colli al Metauro ospiterà, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, il nuovo Indirizzo Musicale. Il riconoscimento, ufficializzato tramite decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), inserisce la scuola media di Saltara in una ristrettissima rosa di eccellenze: sono infatti solo 5 i nuovi indirizzi assegnati in tutta la Regione Marche, e quello di Colli al Metauro è l’unico riconosciuto nell’intera Provincia di Pesaro e Urbino.

Il successo dell’operazione è da attribuire in misura determinante all’impegno del Dirigente Scolastico, Davide Alpi. È stata la sua visione strategica e la sua capacità di attivarsi con energia non appena si è presentata l’occasione a permettere all’Istituto di compiere questo scatto qualitativo. Il Dirigente Alpi ha guidato con determinazione l’iter necessario per ottenere un riconoscimento che il territorio inseguiva da tempo, trasformando la musica da attività extra-curricolare a componente stabile e istituzionalizzata dell’offerta formativa.

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A supporto di questa iniziativa guidata dalla scuola, si è rivelata preziosa la sinergia con le realtà locali, a partire dall’Associazione delle Arti e dal Maestro Michele Spadoni, docente al Conservatorio, che garantiscono un supporto fondamentale per la crescita musicale dei ragazzi. Il progetto ha trovato inoltre uno sbocco naturale nella presenza della Banda Musicale Comunale, istituzione storica che rappresenta il cuore pulsante del talento giovanile locale.

L’iter è stato inoltre favorito da una proficua filiera istituzionale che ha visto l’interessamento del Vicepresidente della Regione Marche, Enrico Rossi. Per sostenere concretamente il lancio del nuovo corso, la Giunta Comunale ha deliberato un contributo straordinario di 20.000 euro per l’acquisto della strumentazione necessaria.

Commenta il Sindaco, Pietro Briganti: “È motivo di grande soddisfazione vedere finalmente istituzionalizzata la possibilità per i nostri ragazzi di accrescere le proprie competenze artistiche all’interno della scuola. I miei complimenti vanno in primis al Dirigente Scolastico, Davide Alpi, il cui lavoro è stato il vero motore di questo risultato. Essere l’unica scuola della provincia ad aver ottenuto uno dei 5 posti disponibili nelle Marche è la prova della qualità del nostro progetto. Grazie a questa guida e alla collaborazione con le associazioni e la nostra storica Banda, Colli al Metauro si conferma una cittadella della musica”.

Prosegue il Vicesindaco, Annachiara Mascarucci: “Con l’inserimento della musica come componente stabile dell’offerta formativa, diamo una risposta concreta alle aspirazioni di tante famiglie. Come Amministrazione abbiamo voluto dare un segnale forte e immediato: il contributo di 20.000 euro per gli strumenti musicali è un atto dovuto per permettere ai docenti e agli studenti di partire subito con il piede giusto. Il ‘Giacomo Leopardi’ diventa da oggi un punto di riferimento ancora più prestigioso per l’intero territorio”.