Alla Famiglia Fadelli il Premio “Pergola – The unexpected Marche”

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Pergola (PU) – Ci sono storie che parlano di impresa, innovazione e successo. E poi ci sono storie che parlano anche di radici, di appartenenza e di amore autentico per il proprio territorio. È questo il significato più profondo del Premio “Pergola – The unexpected Marche”, che sabato 16 maggio, alle ore 18, sarà conferito alla Famiglia Fadelli nella splendida cornice di Piazza Ginevri.

La manifestazione è promossa dalla Città di Pergola, con la collaborazione del Lions Club Pergola Valcesano e di BCC Pergola e Corinaldo. Dopo aver premiato Giancarlo Laurenzi, Direttore del Corriere Adriatico, Alex D’Orsogna, già Amministratore Delegato di Ancona International Airport e oggi Direttore Generale di ENAC, Nicoletta Grifoni, già Caporedattrice della TGR Marche, questa volta il Premio andrà ad un’eccellenza made in Pergola.

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La famiglia Fadelli, imprenditori pergolesi e titolari della Joy Spa, eccellenza marchigiana capace di produrre fragranze e profumi di alta gamma ed esportare nel mondo il nome di Pergola e delle Marche. Un percorso costruito con passione, visione internazionale e forte legame con il territorio, che ha portato l’azienda a distinguersi ben oltre i confini nazionali.

“Il riconoscimento – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci – vuole celebrare non soltanto il valore imprenditoriale della famiglia Fadelli, ma anche la capacità di rappresentare al meglio quell’identità marchigiana fatta di lavoro, coraggio, qualità e attenzione al territorio. La manifestazione sarà un’occasione speciale per celebrare chi, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce a rendere straordinario il volto più autentico di Pergola e delle Marche. Una storia che dimostra – conclude il primo cittadino – come anche dai territori dell’entroterra possano nascere realtà straordinarie, competitive e riconosciute a livello internazionale”.

La serata sarà moderata da Franco Bompani del Lions Club Pergola Valcesano. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Sabatucci, mentre il premio verrà consegnato da Francesco Baldelli, Assessore della Regione Marche. L’evento coinciderà inoltre con l’inaugurazione dell’allestimento di Piazza Ginevri, trasformando il centro storico in uno spazio di incontro, emozione e condivisione.