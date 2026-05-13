Tutto esaurito al corso Asi per i nuovi aiuto-istruttori dei Centri Estivi Jump

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Pesaro – Imparare a condividere un obiettivo, a impegnarsi per uno scopo, a rispettare tempi e ‘colleghi’. In altre parole: a mettersi davvero alla prova, probabilmente per la prima volta. Hanno infatti dai 16 anni in su i cento partecipanti al corso di formazione per aiuto-istruttori dei Corsi Estivi Sportivi Jump – promosso da Asi Comitato di Pesaro Urbino e Asi Marche – che si è svolto sabato 9 e domenica 10 maggio a Fano, al campo da rugby ‘Falcone e Borsellino’ di via Tomassoni. Una prima vera occasione per provare a ‘diventare grandi’, assumendosi delle responsabilità e gettando le basi per un’estate tanto divertente quanto formativa.

La novità sta nel numero chiuso: si è infatti deciso di consentire l’accesso al corso fino al raggiungimento del numero effettivo di aiuto-istruttori che saranno necessari durante l’estate che sta per arrivare. Una soglia presto raggiunta, dato il successo dell’iniziativa. E la buona notizia è proprio questa: i ‘Fantastici 100’ che hanno partecipato al corso sono tutti ‘arruolati’.

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Verranno dunque tutti impiegati nei diversi Centri Estivi Sportivi Jump, dislocati tra Fano, Pesaro, Gabicce Mare, Villanova di Colli al Metauro, Marotta di Mondolfo, Senigallia e Montemarciano. E sarà per tutti un’esperienza fortemente educativa, in un’età di passaggio in cui non si è ancora pronti per affrontare un vero percorso lavorativo, ma durante la quale è importantissimo sfruttare occasioni come questa per uscire dalla comfort zone e affacciarsi sul ‘mondo dei grandi’. Il primo mattoncino è stato posato proprio lo scorso fine settimana, grazie a una due giorni divertente e che ha consentito ai giovani partecipanti di acquisire alcune competenze trasversali, tra cui la gestione del tempo, la comunicazione interpersonale e il problem solving. Tutto questo lontano dai dispositivi elettronici.

Sarà infatti ‘analogica’ l’estate delle cento nuove Maglie Gialle (così vengono chiamati, per via della maglietta che indossano, gli aiuto-istruttori dei centri estivi Jump), che andranno ad aggiungersi ai riconfermati dello scorso anno e che insieme affiancheranno gli istruttori veri e propri, ovvero coloro che si occuperanno dell’effettiva gestione dei bambini. Le Maglie Gialle saranno invece preziose per tutte quelle attività collaterali – ma allo stesso tempo fondamentali – che si svolgono all’interno dei centri estivi: dalla sistemazione del materiale sportivo all’arbitraggio delle partite, dall’organizzazione dei giochi di squadra al mantenimento dell’ordine e della pulizia. Piccole grandi mansioni che consentiranno loro di acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi. E magari di scoprire dei talenti finora inesplorati.

Dopo i momenti dedicati alla teoria – insieme alla presidente di Asi Pesaro Urbino Francesca Petrini – e la parte pratica con gli insegnanti e i responsabili dei centri estivi, i cento nuovi aiuto-istruttori sono dunque pronti per entrare a far parte della grande famiglia Jump, nell’ambito di un progetto educativo già tanto apprezzato anche dalle mamme e dai papà. Proprio a loro – in particolare ai genitori dei ragazzi minorenni – sabato pomeriggio è stata dedicata un’intera ora, un momento di confronto per fa conoscere meglio loro le potenzialità di un’esperienza come questa.

“Il weekend formativo che si è appena concluso – ha spiegato la responsabile organizzativa dei Centri Jump Alice Malerba – ha rappresentato un momento molto importante. Non soltanto per trasmettere competenze pratiche, ma soprattutto per creare sin da subito un clima di collaborazione e di fiducia. È stato bello vedere l’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi, che hanno preso parte alle attività con grande energia e voglia di mettersi in gioco. Durante il corso hanno avuto anche l’opportunità di conoscere i responsabili che li accompagneranno durante l’estate, iniziando a costruire quel rapporto di squadra che sarà fondamentale nei centri estivi. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori, che hanno partecipato con attenzione comprendendo e condividendo i punti cardine del nostro progetto educativo”.

È dunque tutto pronto per un’altra estate carica di divertimento, amicizia e responsabilità.

Per cominciare a diventare grandi, e sempre con il sorriso. Per informazioni chiamare il numero 392 1840409 oppure consultare il sito www.centrijump.it.