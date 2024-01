Il 24, 25 e 26 Gennaio gli Stati Generali del Turismo

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Stati generali del turismo per chiudere il piano strategico 2020-2024 che, con metodo e visione, ha dettato le linee guida di una crescita che portato numerosi risultati. Un appuntamento molto importante per la città perché, insieme al Tavolo Economico, è stata declinata una strategia chiara partita nel 2020 e che nel 2024 è stata implementata con una serie di servi per rendere più competitiva e attraente la nostra città”. Lo afferma l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli nella tre giorni dedicati alla valorizzazione all’accoglienza della città. Sono in programma il 24, 25 e 26 gennaio 2024 allo ZEPPELIN DESIGN in Via Felice Matteucci 2, Rosciano di Fano Gli Stati Generali del Turismo di Fano che segnano il completamento del Piano Strategico per il Turismo 2020-2024.

“Un appuntamento importante per definire le strategie comuni e progettare la crescita dell’economia del turismo della città di Fano – continua Lucarelli -. Sarà un’occasione dove cittadini, operatori, le istituzioni, le associazioni partecipano attivamente nella pianificazione per il futuro del turismo a Fano. La giornata principale sarà quella di venerdì 26 gennaio dove tutti sono invitati a partecipare e nella quale verrà condivisa la nostra visione competitiva. In questa giornata consegneremo, inoltre, agli operatori materiali fisici e digitali per raccontare meglio Fano. Da oggi chi verrà a visitare la nostra città avrà una serie di servizi integrati per conoscere quello che c’è da visitare affinché venga compresa appieno la nostra bellezza. Mercoledì 24 entreremo dentro Fano Marinara con gli aspetti legati al mondo del mare, mentre giovedì 25 gennaio parleremo di Fano Gastronomica e del progetto per valorizzare la nostra identità legata alla tradizione culinaria. Saranno momenti anche di approfondimento dove ascolteremo anche personaggi illustri legati a questo settore che porteranno un contributo utile ad avere un u quando chiaro di quelli che sono i trend”. Ovviamente anche la formula sarà interattiva, piena di scambi perché vogliamo valorizzare quella che è la nostra strategia”.

PROGRAMMA:

Mercoledì 24 gennaio ore 18. Fano Marinara, il progetto dell’ecomuseo diffuso del mare. Relatori il sindaco Seri, l’assessore Etienn Lucarelli, Luca Ruzza architetto di Open Lab Company e docente all’Università de La Sapienza, Francesco De Melis antropologo, regista e compositore, nonché Docente Universitario e Leandro Ventura, direttore dell’istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura

Giovedì 25 gennaio alle 18. Fano Gastronomica, la valorizzazione delle produzioni ittiche locali e la filiera corta come proposta di identità gastronomica di Fano. Un progetto del 2024. Massimiliano Vavassori, direttore relazioni istituzionali e Centro Studi Touring Club Italiano. Massimo Spigaroli, chef antica Corte Pallavicina 1 stella Michelin presente della Fondazione Parma City of Gastonomy Unesco.

Venerdì 26 gennaio sono in programma diversi confronti dalle 17

17,15 Dove Siamo Arrivati? Fano, Città di Vitruvio: 200 mila anni di storia a portata di mano con la Fano Visit Card. Relatori Gianluca Bellucci, project manager di Sinopia, Cristiano Tiussi, direttore Fondazione Aquileia e project manager di “Iter Romanum”.

17,45 Dms, Metauro e Cesano: l’importanza di una offerta territoriale, verso un Dms Nazionale. Relatori, Marco Cocciarini, globe inside, Paola Marchegiani, dirigente del settore Turismo Regione Marche e Carla Alfonsi, funzionario Turismo Regione Marche.

18,15 La nuova identità competitiva per affrontare le nuove sfide del futuro. Mauro Carbone coordinatore progetto Vetrina Tosca, Ignazio Pucci, dirigente settore turismo Fano, Etienn Lucarelli assessore al Turismo Comune di Fano

18,45 Eventi e Manifestazioni, un investimento per imprese e città.

Mario Romanelli, The Data Appeal Company Spa, Cora Fattori assessora alla Cultura del Comune di Fano ed Etienn Lucarelli assessore al Turismo Comune di Fano.

19,15 consegna riconoscimenti agli eventi della città.