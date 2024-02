Il Carnevale di Fano pronto per l’ultima sfilata con il “Direttore” Beatrice Venezi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Chiamatemi direttore d’orchestra, non direttrice”. Con questa frase, pronunciata durante il Festival di Sanremo del 2021, Beatrice Venezi scatenò un turbinio di polemiche che rimbalzarono sulla stampa e che interessarono persino la politica. Polemiche che si sono ripetute anche recentemente a Nizza prima e Palermo poi e che in qualche modo hanno portato l’Ente Carnevalesca di Fano a scegliere proprio la Venezi come ospite dell’ultima domenica di sfilata in programma l’11 febbraio.

E visto che il tema del Carnevale di Fano 2024 è “In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!” non poteva esserci scelta migliore per la testimonial della manifestazione. La Venezi è arrivata in città già ieri, per una chiacchierata con il pubblico prima e per dirigere poi al Teatro della Fortuna, l’Orchestra Sinfonica Rossini nel Concerto di Carnevale.

Domenica 11 febbraio, dalle 15, sarà invece al Carnevale dove potrà ammirare da vicino anche il carro a lei dedicato e realizzato dal maestro carrista Paolo Furlani.

“Sono contenta, felice e incuriosita al tempo stesso – commenta Beatrice Venezi – per questo invito ricevuto dal Carnevale di Fano. So che i maestri carristi sono artisti di grandissimo livello e so anche che l’ironia è un aspetto fondamentale sul quale si basa il Carnevale. Sono quindi pronta a tutto sapendo soprattutto che il Pupo a me dedicato condurrà il corteo come un direttore che apre le danze. Sono veramente curiosa e non vedo l’ora di vedere questa creazione. Anzi mi sento molto onorata di essere stata scelta come personaggio da questo punto di vista”.

Come sempre, dal mattino (ore 10), il tanto partecipato Carnevale dei bambini con la sfilata delle scuole cittadine.

Infine, con piacere riportiamo una ricerca effettuata sui dati di Airbnb dedicati ai Carnevali italiani in cui è emerso che quest’anno il Carnevale di Fano è stato il più “ricercato” in Italia con addirittura la nostra manifestazione che in ricerche supera di ben dieci volte quelle effettuate nello stesso periodo dello scorso anno. Fano precede Cento e Ivrea.