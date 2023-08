Il Club Juventus VDM rinnova tutti gli abbonamenti per la stagione 23/24

0 Condividi Facebook Twitter

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Cambiano le situazioni, tanti i presupposti diversi, ma per il Juventus official fan club VDM non cambia la passione e l’affiatamento per la propria squadra del cuore. VDM ha iniziato molto bene la nuova stagione 2023/2024 con un primato importante come quello di essere l’unico club in Italia ad aver rinnovato tutti gli abbonamenti in suo possesso per assistere alle partite nella propria “casa”, allo Juventus Stadium di Torino. Un primato che dà orgoglio al gruppo della Valle del Metauro coordinato dal Presidente Diego Riminucci, nonché referente dei club Juventus delle Marche.

“Esser Presidente del club VDM – afferma Diego Riminucci – è ogni giorno motivo di sfida, di coesione, di affermata passione per la nostra squadra del cuore. Seguire la Juventus porta da sempre molteplici risultati, non solo quelli auspicati a livello sportivo, ma anche amicizia, rispetto, spensieratezza. Inoltre, ci tengo a sottolineare che sono molto orgoglioso dell’incarico che ho avuto dalla società nel coordinare i club della nostra regione. Chiunque di fede bianco nera – conclude il Presidente – desiderasse unirsi a noi, può contattarci sui canali social e come mi piace dire sempre, Fino alla fine”.

Pubblicità

di Giuseppe Frassinelli