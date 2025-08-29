Il Comune di Fano fa ricorso al TAR contro l’autorizzazione dell’impianto Bess

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il Comune di Fano ha ufficialmente notificato il ricorso avanti al TAR Lazio contro il decreto autorizzativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) relativo alla realizzazione dell’impianto BESS a Carrara.

Come già emerso anche nell’incontro con il Comitato dei cittadini di Carrara, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso impugnare il decreto ministeriale, evidenziando gravi carenze di istruttoria e di motivazione del provvedimento autorizzativo rispetto ai rilevanti profili di criticità per il territorio esposti nel parere negativo reso dal Comune di Fano nell’ambito del procedimento.

Pubblicità

È stato deciso di presentare ricorso al Tar per tutelare fino in fondo la città e il quartiere di Carrara, impugnando un atto che presenta numerose lacune e non offre le necessarie garanzie. La scelta del ricorso viene ritenuta oggi lo strumento più opportuno per difendere il territorio comunale.

L’amministrazione comunale, attraverso il supporto dell’Avvocatura Comunale, seguirà con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda adottando ogni iniziativa utile a tutela della collettività.