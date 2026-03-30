Il Comune di Pesaro plaude all’azienda Samaplast di Maurizio Santoni

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Pesaro – Il sindaco Andrea Biancani ha assegnato il Plauso della città all’azienda Samaplast, nel Q8, di Maurizio Santoni, che ha compiuto i suoi primi 60 anni di attività. «Ho voluto consegnare questo riconoscimento per esprimere la riconoscenza e la gratitudine della città a un’azienda che, in sei decenni, ha saputo distinguersi come protagonista nel settore delle soluzioni per l’imballaggio, contribuendo in modo concreto alla crescita economica del territorio» ha sottolineato il sindaco Biancani.

Il Plauso della città è stato conferito con la seguente motivazione: “Per aver raggiunto i 60 anni di attività, distinguendosi come azienda storica del territorio e protagonista nel settore delle soluzioni per l’imballaggio, coniugando crescita, innovazione e sostenibilità, e diventando un punto di riferimento per l’economia locale. Guidata da Maurizio Santoni, Samaplast rappresenta una realtà solida e dinamica, valorizzata dalle capacità e passione di circa 40 collaboratori. Ha costruito un percorso di determinazione e professionalità, affrontando e superando momenti complessi con responsabilità e spirito imprenditoriale, rinnovandosi senza mai perdere la propria identità. Il riconoscimento è dedicato alla famiglia Santoni, a tutti coloro che hanno contribuito al traguardo e a chi, negli anni, ha scelto e continua a scegliere Samaplast, rendendo possibile un risultato così importante”.

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Alla consegna del riconoscimento erano presenti, insieme ai collaboratori dell’azienda, i componenti della famiglia: Maurizio Santoni, Loretta Silvestri, Simona Santoni, Giulio Braghiroli e Giampiero Santoni.

«Samaplast – ha detto il sindaco – rappresenta un’eccellenza imprenditoriale a conduzione familiare, capace di evolversi nel tempo mantenendo saldi i propri valori fondanti. Una storia costruita giorno dopo giorno grazie all’impegno condiviso della famiglia e dei collaboratori, che hanno saputo affrontare anche momenti difficili con determinazione, spirito di squadra e senso di responsabilità, anche di fronte a un grave episodio che ha colpito lo scatolificio Sigilla, l’altra azienda della famiglia, nel recente passato».

«Un percorso che testimonia la forza di un’impresa unita, capace di reagire alle criticità e di trasformarle in opportunità di crescita, consolidando ulteriormente il proprio legame con il territorio e con il tessuto produttivo locale» ha concluso il sindaco Biancani.