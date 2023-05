Il Giro d’Italia a Fossombrone, Confcommercio promuove il concorso ‘Vetrine in Rosa’

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Sabato 13 maggio la città di Fossombrone ospiterà l’arrivo della ottava tappa del Giro d’Italia. Per l’occasione Confcommercio Marche Nord, d’intesa con l’amministrazione comunale promuove il concorso ‘Vetrine in Rosa’, Obiettivo importante è quello di migliorare l’accoglienza della città che sarà ripresa da centinaia di emittenti televisive e dare l’immagine di una comunità coinvolta con la tappa del Giro d’Italia.

I negozi, le attività commerciali, dovranno ‘vestire’ la propria vetrina, secondo la libera interpretazione e fantasia, sul tema ‘Giro d’Italia’ utilizzando materiali e prodotti ‘rosa’ o che richiamino la manifestazione.

Pubblicità

Una giuria composta da rappresentanti del Comune e della Confcommercio effettuerà sopralluoghi, senza preavviso, per esaminare i singoli allestimenti. Il premio per la migliore decorazione consiste in una targa ricordo ed un buono per due persone in un noto ristorante del territorio. Al secondo e terzo classificati sarà consegnata una targa ricordo.

Sabato sarà anche allestita nella sede di Confcommercio di Fossombrone, in corso Garibaldi, una esposizione di prodotti biologici di aziende del Distretto Bio Terre Marchigiane.