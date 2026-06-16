Musica d’estate con “Sinfonica summer edition” della G. Rossini

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Fano (PU) – Presentate presso il Teatro della Fortuna di Fano le iniziative per l’estate 2026 promosse dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini assieme al Comune di Fano, col patrocinio della Regione Marche e del Ministero della Cultura e il sostegno di BCC Banca di Credito Cooperativo di Fano ed Enereco.

Lucia Tarsi, Assessore alla Cultura del Comune, e Stefano Mirisola, Presidente e Sovrintendente della Fondazione Teatro della Fortuna, assieme a Saul Salucci, Presidente e Sovrintendente Orchestra Sinfonica G. Rossini, e a Paolo Rosetti, Direttore Artistico della Rossini, hanno presentato il ricco cartellone della stagione sinfonica estiva dell’orchestra, che prende il nome di Sinfonica summer edition 2026, che anche quest’anno animerà due luoghi suggestivi della città fanese: la Corte Malatestiana e l’ex Chiesa di San Francesco.

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Questi due luoghi ospiteranno i cinque appuntamenti previsti tra il 21 giugno e l’8 agosto 2026, mentre i protagonisti saranno sempre i professori dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, anche in veste di solisti, impegnati in progetti di rilievo nazionale.

Ad introdurre la conferenza stampa il ringraziamento di Pamela Salucci, Presidente degli Amici dell’OSR, ai tanti spettatori che ci seguono. Salucci sottolinea come la stagione dimostri la grande attenzione a loro riservata: un repertorio ampio e prezzi popolari per permettere una fruizione eterogenea. In particolare poi per gli iscritti all’associazione di supporto all’orchestra, sono dedicate comunicazioni dirette sulle attività, eventi di contorno per vivere più approfonditamente l’orchestra e riduzioni per l’ingresso ai concerti.

Apre la stagione domenica 21 giugno 2026, alle ore 21.00 all’ex Chiesa di San Francesco, il Quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, formato da Elena Giri, flauto, Chiara Petrone, oboe, Marco Torsani, clarinetto, Enrico Barchetta, corno, e Paolo Rosetti, fagotto. Il quintetto proporrà un omaggio al periodo del Belcanto italiano: l’Orchestra è, infatti, ideatrice e organizzatrice del Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato, che da sei anni si occupa della riscoperta e valorizzazione del repertorio lirico del periodo d’oro del melodramma italiano, quello che si colloca tra fine Settecento e metà Ottocento e ha preso il nome di periodo del “Belcanto”. Il programma prevede un quintetto del flautista e compositore Giulio Briccialdi, una fantasia su temi di Gioachino Rossini e un delizioso quartetto di Vincenzo Gambaro, che si definì “il primo degli estimatori rossiniani”.

Mercoledì 01 luglio 2026, alle ore 21.00 alla Corte Malatestiana, torna sul podio della Sinfonica Rossini il direttore principale, M° Daniele Agiman, a cui l’orchestra ha legato successi in Italia e all’estero: il M° Agiman prosegue la conduzione del Ciclo Beethoven, di cui è in programma la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93. L’Ottava sinfonia è attraversata dal “sorriso” ed è composta in una forma che ricorda il classicismo viennese di Haydn e Mozart: chiude il ciclo delle sinfonie beethoveniane, prima che, dopo una pausa di undici anni, veda la luce l’ultima sinfonia, la celeberrima Nona. Assieme a questo capolavoro beethoveniano, l’orchestra propone due brani per sassofono e orchestra: torna in qualità di solista il bravissimo Gaetano Di Bacco, che ha all’attivo una lunghissima carriera internazionale e che si cimenterà in due pagine di autori del XX secolo. Del francese Darius Milhaud verrà proposta Scaramouche, che nacque per due pianoforti nel 1937, ma che lo stesso autore trascrisse per sassofono solista e orchestra nel 1940, versione proposta dalla Rossini. Completa il programma la prima sonata per sassofono e organo del canadese Denis Bédard, vivente, da cui il compositore italiano Stefano Squarzina ha trascritto una versione per sassofono e orchestra, qui proposta in prima assoluta mondiale, su commissione della Rossini.

A una settimana di distanza, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21.00 e sempre alla Corte Malatestiana, va in scena un omaggio alla grande “musica da film”: nata come colonna sonora alle più famose pellicole cinematografiche, è diventata protagonista delle sale da concerto, grazie al forte potere evocativo che hanno sul pubblico. Ascoltando l’antologia di composizioni dei più celebri autori, dai nostri Ennio Morricone e Nicola Piovani, a John Williams e Hans Zimmer, sembrerà di rivivere i film amati in tutto il mondo. Approfittando della concomitanza con la festa “La Fano dei Cesari” che animerà la città dal 4 al 12 luglio, non mancherà un prezioso omaggio al film “Il Gladiatore”, la cui colonna sonora è del pluripremiato compositore Hans Zimmer. Sul podio, a guidare il grande organico sinfonico della Rossini, salirà Giacomo Loprieno, bacchetta che ha portato la musica da film in fortunate tournée italiane ed europee.

Martedì 14 luglio 2026 alle ore 21.00 la Corte Malatestiana ospiterà un evento speciale: verranno infatti proposti i Carmina Burana di Carl Orff, nella seconda versione, autorizzata dal compositore, per due pianoforti e percussioni, al posto dell’orchestra, e le stesse parti dei tre cantanti solisti e del coro. I testi sono tratti da canti intonati dai “clerici vagantes”, giovani studenti che nel medioevo si spostavano da un’Università all’altra, conducendo una vita di studio e divertimento, che spesso sfociava nella goliardia: nel 1937 il compositore e umanista Carl Orff decise di musicare 24 liriche tratte da questi canti e inni, rilegandole in un “Oratorio scenico” che raccolse da subito unanimi consensi da parte del pubblico, a partire dal celebre coro “O fortuna”, che apre l’opera. Per l’occasione, il palco della Corte ospiterà il New World Choir dal Canada, i solisti Stefania Donzelli (soprano), Gian Luca Pasolini (tenore) e Rza Khosrovzade (baritono), accompagnati dai pianisti Gianluca Luisi e Lorenzo Di Bella e dal Quintetto Marchigiano di percussioni. Sul podio, il direttore canadese Michel Brousseau.

Il cartellone dei concerti si sposta quindi all’ex chiesa di San Francesco per un concerto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart: martedì 04 agosto 2026 alle ore 21.00 andranno in scena i “Divertimenti in musica”, un’antologia mozartiana con i Solisti dell’Orchestra Sinfonica Rossini (Fabiola Santi, flauto; Chiara Capriotti, violino; Noris Borgogelli, viola; Jacopo Muratori, violoncello) e la presenza di un attore, Geoffrey Di Bartolomeo, che guiderà il pubblico alla scoperta dell’autore forse più famoso al mondo su testi di Michele Gianni. Mozart, nonostante la brevissima vita, dal 1756 al 1791, continua dopo secoli ad appassionare il pubblico di tutte le età, dai più esperti musicofili a chi non ha mai sentito la musica classica in vita sua. Un evento cameristico e teatrale, nel solco degli spettacoli ideati dalla Rossini per avvicinare il grande pubblico alla musica classica, che sia cameristica, lirica o sinfonica.

Chiude la stagione un omaggio al musical, il genere che unisce canto, danza, musica e recitazione nato negli Stati Uniti agli inizi del XX secolo, ma velocemente diffuso e apprezzato in tutto il mondo, dai musical storici ai musical più moderni: ecco quindi un omaggio a Broadway, che andrà in scena sabato 08 agosto 2026 alle 21.00 sul palco della Corte Malatestiana. Il titolo “Mamma mia!” celebra la band svedese degli Abba, che dagli anni ‘70 ha fatto cantare e danzare intere generazioni: agli Abba fu dedicato il musical “Mamma mia”, che contiene i più famosi successi del gruppo pop e che, dal debutto del 1999, ha raccolto l’applauso – si stima – di più di 65 milioni di spettatori, prodotto in circa cinquanta allestimenti diversi e tradotto ad oggi già in sedici lingue!

Al pubblico fanese la Rossini ha deciso di presentare questi sei grandissimi appuntamenti calmierando i prezzi dei biglietti, nell’ottica di portare sempre più persone ad apprezzare la grande musica di tutti i generi, dalla lirica al rock, dalla sinfonica al musical.

Sinfonica summer edition si avvale della preziosa sinergia della Fondazione Teatro della Fortuna e degli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Maggiori informazioni su www.orchestrarossini.it