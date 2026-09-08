Il Grande Tennis nelle Marche con il Delta Motors Open 2° Edizione – WTA 125K a Tolentino

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Tolentino – L’Associazione Tennis Tolentino ospiterà dal 19 al 27 settembre 2026 una tappa del torneo di tennis professionistico femminile WTA 125 con un montepremi di 115 mila euro e 125 punti in palio per la vincitrice. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello alla presenza dell’assessore allo Sport Tiziano Consoli, del sottosegretario alla Giunta Silvia Luconi, del consigliere regionale Jessica Marcozzi, del vicepresidente del Coni regionale Giovani Torresi, del consigliere nazionale FITP Emiliano Guzzo, del presidente del Comitato regionale FITP Andrea Bolognesi, del vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Tolentino Alessia Pupo, del presidente dell’ASD Tennis Tolentino Marco Sposetti e di Marco Pisciotta direttore del Torneo e in rappresentanza di Delta Motors.

“Quello di Tolentino – ha detto l’assessore Consoli – è un appuntamento che racchiude diversi elementi importanti. È un torneo internazionale di grande livello, con una forte valenza sportiva, ma anche un’occasione di promozione del territorio e di sviluppo turistico. La scelta di Tolentino assume inoltre un significato particolare come segnale di vicinanza a una comunità che ha vissuto la difficile esperienza del sisma e che oggi dimostra capacità di ripartire e di investire. La Regione Marche crede nella crescita dello sport a tutti i livelli: dal settore di base agli eventi internazionali. Il torneo di Tolentino è un esempio concreto di questa strategia e dimostra quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, Comune e società sportive. I risultati ottenuti dal tennis marchigiano, anche grazie ad atlete e atleti che si stanno affermando ai massimi livelli come Elisabetta Cocciaretto e Luciano Darderi, confermano che esiste un movimento importante. Ma dietro questi risultati c’è il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, di dirigenti, tecnici, associazioni e circoli. È su questa filiera che dobbiamo continuare a investire per rafforzare la struttura sportiva della nostra regione”.

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“Il valore del Tennis Tolentino – ha proseguito il sottosegretario Luconi – è un esempio virtuoso che va oltre il singolo evento. Il torneo si inserisce infatti all’interno di una realtà sportiva all’avanguardia, capace di svolgere durante tutto l’anno una funzione sociale e formativa importante, a partire dalle scuole tennis e dall’attività dedicata ai più giovani. La prima edizione ha dimostrato concretamente anche la capacità del torneo di produrre ricadute sul territorio. La presenza di atlete, accompagnatori e staff ha generato un indotto significativo non solo per Tolentino, ma per tutto il comprensorio, coinvolgendo numerose strutture ricettive. Quando un evento riesce a mobilitare così tante realtà, significa che si è sulla strada giusta per crescere ancora. È proprio questa la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare e ringrazio l’assessore Consoli e il presidente Acquaroli per la collaborazione. Lo sport è strumento di promozione, di attrazione e di aggregazione. Lo sport unisce, educa e trasmette messaggi positivi, soprattutto alle nuove generazioni. L’evento che presentiamo oggi non è più solo a carattere comunale, ma sta diventando regionale e nazionale e siamo quanto mai decisi nel continuare a crederci”.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo un appuntamento di questo livello – ha sottolineato Sposetti – . È un riconoscimento importante per il nostro circolo, ma anche una grande responsabilità, perché parliamo di un torneo con standard qualitativi elevati e un parterre di assoluto rilievo. Stiamo completando gli ultimi preparativi e abbiamo introdotto alcune novità rispetto alla prima edizione, con l’obiettivo di offrire un evento ancora migliore. Il livello del torneo è confermato dalla presenza di otto giocatrici tra le prime 150 del mondo. Tra le italiane ci saranno Nuria Brancaccio, finalista lo scorso anno, Martina Trevisan, che sta risalendo nel ranking, e giovani interessanti come Federica Urgesi e Jennifer Ruggeri. Per le wildcard attendiamo le ultime indicazioni del settore tecnico nazionale, anche in considerazione degli altri appuntamenti internazionali in programma”.

“Essere riconosciuti come Città dello Sport – ha dichiarato il vicesindaco Pupo – e, in particolare, come città del tennis, è un importante riconoscimento ma anche un impegno per l’amministrazione, chiamata a valorizzare e mantenere un’impiantistica sportiva adeguata. Oggi, però, è soprattutto una grande festa. Siamo molto contenti della riconferma, per il secondo anno consecutivo, del WTA 125. Non era scontato, ma gli ottimi risultati della prima edizione hanno permesso a Tolentino di ospitare nuovamente una manifestazione internazionale di grande prestigio. È un motivo di orgoglio per la città e un risultato frutto della sinergia tra amministrazione, Associazione Tennis Tolentino, sponsor e istituzioni sportive. Un evento che dà lustro non solo a Tolentino, ma all’intero territorio e alle Marche”.

SCHEDA TECNICA

Il circuito WTA comprende una varietà di tornei con diverse categorie e montepremi, offrendo alle giocatrici diverse opportunità di competere e guadagnare punti per la classifica.

I tornei WTA sono tornei di tennis femminili professionistici, organizzati dalla Women’s Tennis Association (WTA) che includono i Grand Slam, i WTA 1000, i WTA 500, i WTA 250 WTA 125 e le WTA Finals, tutti eventi prestigiosi che determinano la classifica mondiale WTA.

Il Delta Motors Tolentino Open si terra dal 19 al 27 settembre 2026 sui campi del prestigioso Circolo Tennis Tolentino, in viale della Fraternità, un impianto considerato tra i migliori d’Italia. Saranno utilizzati 3 campi per le competizioni di cui un campo centrale e due secondari e altri due utilizzati per le sedute di allenamento.

Sono attese a Tolentino per il Tabellone di qualificazione 32 giocatrici, tra le migliori del ranking internazionale tra cui le italiane di cui 16 in qualificazione. Il Tabellone principale (main draw) sarà composto da 32 giocatrici mentre il Tabellone di doppio sarà composto da 16 coppie.

Le finali del singolare e del doppio saranno disputate il 27 settembre.

Va sottolineato che nel 2026 sono 6 i tornei della stessa categoria in tutta Italia e certamente l’Open Delta Motors Tolentino è nelle Marche tra gli eventi sportivi più importanti dell’anno. Prima della tappa di Tolentino, il WTA 125 è stato disputato in Svizzera, Columbia, Spagna, Portogallo, Slovenia e proseguirà con tornei in Turchia, Cina Messico, Brasile per poi tornare in Italia.

Il Tolentino Open del 2025 è stato vinto dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, arrivata nelle Marche a fari spenti e ripartita con in tasca il titolo più importante in carriera. Prevista un’ampia copertura mediatica e televisiva anche con la partecipazione di SuperTennis (canale del digitale terrestre n°64).

All’interno del Circolo Tennis Tolentino sarà allestita un’area hospitality con stand riservati alla promozione del territorio e alle aziende per attività promo/pubblicitarie. Inoltre saranno invitate a presenziare alle partite le varie scuole di ogni genere e grado del territorio. L’ingresso al torneo è gratuito dai quarti di finale e per le semifinali e finali con un ticket a prezzo contenuto.

Il Circolo Tennis Tolentino fondato nel 1966 ha a disposizione 7 campi più 2 da padel con oltre 1.000 tesserati. E’ nei primi posti nella classifica dei Top 20 Tennis Club italiani, stilata da una giuria qualificata composta da esperti del settore e tecnici sportivi impegnati nelle attività nazionali e internazionali, ed è considerato una delle migliori realtà italiane per il suo coinvolgimento nel tessuto sociale, l’impegno nel coltivare i talenti anche nelle competizioni meno conosciute e il lavoro fatto giorno dopo giorno sui camp fino alla formazione di nuovi campioni.

Un vero vivaio per giovani talenti, e un luogo ideale per allenarsi, scelto non a caso anche da Elisabetta Cocciaretto, giovane tennista vincitrice di diversi tornei internazionali e best ranking 29 del mondo e vincitrice con la Nazionale italiana della Billie Jean King Cup. Diverse tenniste del circuito WTA hanno scelto questa struttura per allenarsi in previsione dei tornei internazionali. Inoltre ospita abitualmente tornei, soprattutto giovanili, anche di livello internazionale come il Next Europe Generation Tennis e corsi di formazione e perfezionamento per maestri e tecnici.

Inoltre l’Associazione Tennis Tolentino si conferma essere tra le Migliori Scuole Tennis delle Marche, posizionandosi ai primi posti della classifica nazionale delle “Top School” ovvero la più alta tra le scuole tennis riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.