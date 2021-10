Il PD Marche a Saltamartini: “Promuovere un screening antidroga ai componenti della giunta e del consiglio regionale”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Saltamartini non può continuare a lanciare il sasso e nascondere la mano. Per formazione e rispetto dei ruoli, siamo abituati ad ascoltare sempre con grande attenzione ciò che le istituzioni affermano: se l’assessore regionale alla Sanità dice che molti politici fanno uso di stupefacenti, prendiamo per fondato e giustificato il suo allarme e gli chiediamo di intervenire concretamente per fugare ogni dubbio sull’integrità della classe politica della Regione Marche, promuovendo da subito e per tutto il resto della legislatura un costante screening antidroga sui componenti della giunta e del consiglio regionale. L’assenza di un’azione conseguente alla sua denuncia, infatti, minerebbe pesantemente non solo la credibilità sua, dell’intera giunta regionale e della sua maggioranza, ma comprometterebbe irrimediabilmente anche il rapporto di trasparenza e lealtà tra i cittadini e la Regione Marche”.

Così il gruppo regionale del Partito Democratico replica all’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il quale intervenendo a un convegno sulle dipendenze al teatro “Lanzi” di Corridonia avrebbe dichiarato che molti politici fanno uso di stupefacenti.

