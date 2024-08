Il Presidente Dino Latini in visita alla Città di Vallefoglia

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, comunica che ieri, giovedì 22 agosto 2024, il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dino Latini, ha fatto visita al nostro Comune. L’incontro, definito molto cordiale dal Sindaco, è stato un’importante occasione per affrontare diversi temi cruciali per la comunità.

Tra i principali argomenti discussi, il Sindaco ha sottolineato la necessità di rafforzare i servizi medici per i cittadini presso la Casa della Salute di Montecchio, un tema di rilevante importanza per il benessere della popolazione. Inoltre, sono stati trattati gli interventi di messa in sicurezza del Fosso Taccone e degli altri corsi d’acqua che attraversano le frazioni, in vista della prossima stagione autunnale.

Sul fronte del lavoro, il Sindaco Ucchielli ha evidenziato l’importanza dell’implementazione delle attività nei cinque laboratori per la formazione professionale presso il Centro per l’Impiego di Morciola, al fine di potenziare le opportunità occupazionali per i cittadini della zona.

Durante l’incontro, il Sindaco ha anche presentato al Presidente Latini il lavoro svolto negli ultimi 10 anni nella Città di Vallefoglia. Ha menzionato le numerose infrastrutture realizzate, tra cui le strutture scolastiche, sportive e culturali, con particolare riferimento al nuovo Teatro G. Santi di Bottega e al nuovo Municipio, che hanno conferito una nuova centralità al centro della vallata del Foglia.

Al termine dell’incontro, il Sindaco Ucchielli ha espresso un caloroso ringraziamento al Presidente Dino Latini per la sua visita, ribadendo la piena disponibilità del Comune di Vallefoglia a collaborare con il Consiglio Regionale delle Marche per affrontare insieme le sfide evidenziate e per portare nuovi servizi a favore dei cittadini.