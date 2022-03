Il progetto nazionale ‘Talent Day’ della Fipe parte da Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Fai della tua passione il tuo lavoro”: la Federazione Italiana Pubblici Esercizi nell’ambito del progetto nazionale “Talent Day” ha scelto Pesaro, grazie alle importanti iniziative di Confcommercio Marche Nord legate al mondo del lavoro e non solo, come prima tappa operativa del tour nazionale.

Il Talent Day Fipe è una piazza del lavoro dove un bar, un ristorante o un pubblico esercizio incontrano giovani talenti da assumere per creare quelle sinergie tra chi forma e chi impara per avviare una appassionante esperienza professionale e di vita nel settore. E’ un momento di confronto e dialogo finalizzato a costruire il mercato del lavoro del futuro per la ristorazione, la caffetteria, l’intrattenimento e il turismo. È un road show lungo tutto lo stivale che racconta il lavoro nei Pubblici Esercizi mettendo insieme imprese, lavoratori, operatori del mercato del lavoro, scuole e istituzioni e volto a far conoscere le storie di successo di chi lavora con determinazione e passione ogni giorno.

“Siamo stati i primi, dopo i dirigenti di Roma e ministri – spiega il vicedirettore Agnese Trufelli – a firmare la ‘Carta dei Valori’ della ristorazione italiana e ora daremo il via a questo prestigioso progetto. Siamo stati scelti grazie alle nostre iniziative legate al mondo del lavoro e questo ulteriore risultato ci riempie di soddisfazione. Un progetto prezioso, uno strumento per favorire una maggiore occupazione e opportunità formative, e far conoscere ai ragazzi le imprese del territorio”.

Confcommercio Marche Nord ha coinvolto nel progetto l’istituto alberghiero ‘Santa Marta’ di Pesaro: «Valorizzare la presenza degli istituti alberghieri locali – sottolinea il direttore Amerigo Varotti – è determinante. Devono diventare dei terminali per le professioni turistiche all’interno delle strutture ricettive e dei ristoranti del territorio. Confcommercio garantisce l’applicazione dei contratti di lavoro così come sono stabiliti a livello nazionale. E’ fondamentale far comprendere ai giovani l’importanza di entrare nel mondo del turismo e della ristorazione; la nostra provincia offre tante opportunità, sia negli alberghi che nei ristoranti. E’ un peccato quanto successo negli anni passati, quando molti dei diplomati nei nostri istituti alberghieri andavano a lavorare nel nord Italia o nelle regioni vicine. Questo progetto nazionale vuole far conoscere ai giovani e ai docenti la realtà imprenditoriale provinciale e il nostro modello di turismo sostenibile che offre tante interessanti opportunità».

Due gli incontri programmati presso l’istituto alberghiero ‘Santa Marta’, ai quali potranno partecipare tutti gli imprenditori dei pubblici esercizi e gli albergatori interessati.

Le date sono: 16 marzo (con le classi quarte dell’Istituto) e 31 marzo (con le classi quinte), dalle ore 9 alle 12. Interverranno lo staff di Confcommercio, la dirigenza dell’istituto e i ragazzi, circa 200, delle varie specializzazioni.

Per partecipare è necessario inviare una mail di adesione alla mail segreteria@ascompesaro.it o un messaggio WhatsApp al numero 347/7562348.

Maggiori informazioni sul progetto: talentdayfipe.it.