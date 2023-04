Il Punto Informativo Lavoro di Morciola al centro delle politiche attive del lavoro

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Punto Informativo Lavoro di Morciola, comunica il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli venerdì scorso, 14 aprile 2023, è stato al centro della Formazione e delle Politiche attive del lavoro con un incontro organizzato dalla Regione Marche per presentare le numerose opportunità e le importanti risorse che giungono dall’Europa a sostegno del lavoro e della formazione e dal PNRR.

Dopo il saluto istituzionale del Presidente Ucchielli, l’Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione della Regione Marche Stefano Aguzzi, il Direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione Mauro Terzoni e i Dirigenti regionali Roberta Maestri e Massimo Rocchi hanno illustrato ai numerosissimi imprenditori presenti l’obiettivo dell’incontro che era quello di informare sui bandi regionali in corso di emissione per rispondere ai fabbisogni espressi dalle imprese e sostenere l’occupazione con politiche attive del lavoro che consentano a quanti oggi necessitano di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

Pubblicità

È stato, sottolinea il Senatore Ucchielli, un momento di presentazione, ma soprattutto di condivisione e di confronto con tutti gli interessati del sistema economico locale per raccogliere idee e suggerimenti, per mettere a punto azioni sempre più capaci di intercettare le esigenze delle diverse realtà produttive del nostro territorio, per impiegare al meglio le ingenti risorse a disposizione che arrivano dall’Europa.

Nel ringraziare l’Assessore Regionale Stefano Aguzzi per avere accolto la richiesta di organizzare un incontro così importante nel nostro territorio, al termine dell’incontro il Presidente Ucchielli ha sottolineato la necessità di assegnare nuove risorse per il lavoro e l’importanza che riveste il Punto Informativo di Morciola con i suoi 5 laboratori per la formazione professionale e per la crescita occupazionale nella nostra Provincia.